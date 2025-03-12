İzmirli genç üniversiteliler ruh sağlığı sorunları yaşayan bireylerin günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri terapi tekniklerini oyunlaştırılmış bir deneyimle sunan uygulama geliştirdi.

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Doğa Pirci ve Sarp Şentürk ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencisi Damla Pirci ve Yarkın Yalgın, ruh sağlığı sorunları yaşayan kişilerin günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri teknikleri, oyunlaştırılmış bir deneyimle sunan uygulama yaptı. Cure Connect adı verilen uygulama, geçtiğimiz günlerde Ege Bölgesi’ndeki üniversitelerin paydaşlığında düzenlenen Ege Kariyer Fuarı EGEKAF 2025 Hackathonu’nda birinci oldu.

Uygulamanın amacı, ruh sağlığı sorunları ile mücadele eden bireylerin günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri teknikleri oyunlaştırılmış bir deneyimle öğrenmelerini sağlamak, aynı zamanda benzer süreçlerden geçen insanlarla tanışarak yalnız olmadıklarını hissetmelerine destek olmak.

İkizi ile çalıştı

Mental sağlık uygulamasını 24 saatte geliştirmeyi başardıklarını anlatan Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Doğa Pirci şu bilgileri verdi: "Uygulamamızda, psikolojik danışmanlık öğrencileri ve mezun psikologların desteğiyle online destek seansları oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece bireyler hem profesyonel rehberlik alabilecek hem de kendi topluluklarını oluşturarak deneyim paylaşımı yapabilecekler. Ekibimizde benim dışımda, İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi ikiz kardeşim Damla Pirci, Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi 4’üncü sınıf öğrencisi Sarp Şentürk, İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Yarkın Yalgın yer alıyor. Dördümüz farklı disiplinlerden gelen bilgi birikimimizi birleştirerek yenilikçi bir çözüm ürettik. İkizimle birlikte aynı takımda olmak bu süreci benim için daha da anlamlı hale getirdi."