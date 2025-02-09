Çocuk gelişimi ve eğitimi üzerine önemli çalışmalarıyla tanınan Psikolog Hatice Kübra Tongar, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşi programında sevenleri ile bir araya geldi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi alanında önemli ve tanınmış isimleri Samsunlularla buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Uzman Psikolog ve Yazar Hatice Kübra Tongar’ı Samsun’daki sevenleri ile imza ve söyleşi programında buluşturdu. SBB Sanat Merkezi’nde gerçekleşen "Çocuk Eğitimi’nde Mucize Çözümler" söyleşisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Psikolog ve Yazar Hatice Tongar söyleşide çocuk gelişimi noktasında ailelere tavsiyelerde bulundu ve yol gösterici çözümler sundu. Aile ve evlilik üzerine önemli analizler yapan Tongar, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Katılımcıların söyleşiden mutlu ayrılırken ardından gerçekleşen imza programına da ilgi yoğundu.

Hem yetişkin hem de çocuk kitapları ile çok sayıda okuyucuya hitap eden Tongar’a kitap imzalatmak isteyenler arasında Samsunlu minikler de yer aldı.