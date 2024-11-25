Psikolog Buse Şimşek, artık cinsel kimliğin gelişimi üzerinde sosyal medyanın ve dijital platformlarının etkisinin olduğunu söyledi.

Cinsel kimlik, özellikle ergenlik ve gençlik yıllarında yoğun olarak şekillenir. Ergenlik, bireyin hem biyolojik hem de psikososyal anlamda büyük değişimler yaşadığı aynı zamanda cinsel kimlik gelişiminin de hızlandığı bir dönemdir.

“Sosyal medya büyük bir etki”

Konuyla ilgili Onma Psikoloji’den Psikolog Buse Şimşek, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Psikolog Şimşek, “Cinsel kimlik gelişimi, bireyin biyolojik cinsiyeti, cinsel yönelimi, sahip olduğu cinsiyet rolleri ve toplumun beklentileri doğrultusunda kendi benlik algısını oluşturduğu karmaşık bir süreçtir. Günümüzde kişinin cinsel kimliğinin gelişmesinde sosyal medyanın ve dijital platformların oluşturduğu etki de oldukça büyük bir etkiye sahiptir” ifadelerini kullandı.

“Gençler, dijital platformların etkisi altında”

Dijital çağda büyüyen ergenlerin sosyal medya ve dijital platformların yoğun etkisi altında olduğunu vurgulayan Psikolog Şimşek, daha sonra şunları söyledi:

“Dijital çağda büyüyen ergenler, sosyal medya ve dijital platformların yoğun etkisi altındadır. Bu platformlar, gençlerin bilgi edinme, kendilerini ifade etme ve farklı kimlikleri keşfetme süreçlerinde önemli bir rol oynar. Özellikle cinsel kimlik gelişimi gibi hassas bir alanda, sosyal medya ve dijital platformlar ergenler üzerinde olumlu olduğu kadar olumsuz etkiler de oluşturur. Sosyal medya ve dijital platformlar gençlerin farklı cinsel kimlikler ve yönelimler hakkında bilgi edinmesini sağlar. Aynı zamanda benzer kimliklere sahip bireylerle etkileşim kurmak, ergenlerin kendilerini daha iyi anlamalarına, kabul etmelerine imkan sağlarken yalnız hissettikleri anlarda onlara destek kaynağı olabilir.”

“Dijital medyanın olumsuz yanları da var”

Dijital medyanın olumsuz etkilerinden de bahseden Onma Psikoloji’den Psikolog Buse Şimşek, “Sosyal medya platformları, ergenlerin kendilerini özgürce ifade edebileceği alanlar sunarken, aynı zamanda onları siber zorbalık ve ayrımcılıkla karşı karşıya bırakabilir. Cinsel yönelimini veya kimliğini ifade eden gençler, sosyal medya üzerinden saldırılara maruz kalabilir. Bu da özellikle ergenlerin kendilerini toplumdan dışlanmış veya değersiz hissetmelerine neden olur. Bunun yanı sıra siber zorbalığa maruz kalan ergenlerde özgüven kaybı, depresyon, anksiyete ve sosyal izolasyon gibi ciddi psikolojik sorunlar gelişebilir. Ergenler, doğru ve bilimsel bilgiler öğrenmek istedikleri sosyal medya platformlarından cinsiyet kimliği ve cinsellik hakkında yanlış veya abartılı içeriklerle karşılaşabilir. Bu durum da ergenlerin sağlıklı bir cinsel kimlik geliştirme sürecini olumsuz etkiler. Aynı zamanda sosyal mecralarda yayılan yanlış bilgiler ve kalıp yargılar, gençlerin cinsellikle ilgili gerçekçi olmayan beklentiler geliştirmesine neden olabilir” ifadelerini kullandı.