Psikolog Özge Sert, sosyal medya kullanıcılarının uygulamalarda geçirdiklerini sürelerini kısıtlayabileceklerini söyleyerek, “Bazen sosyal medya detoksları yapmak, zihinsel sağlığı güçlendirmek için etkili bir yöntem” dedi.

Onma Psikoloji’den Psikolog Sert, günümüzde sosyal medyanın günlük yaşamların vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini belirterek açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyanın kullanıcıların, başkalarının hayatlarına sürekli olarak tanıklık etmesine imkan tanıdığını kaydeden Sert, “Kullanıcılar, arkadaşlarının, tanıdıklarının ve hatta ünlülerin paylaşımlarını inceleyerek bilinçsiz bir taraftan kendilerini kıyaslama eğiliminde oluyor. Bu kıyaslamalar, bireylerin kendi yaşamlarına dair olumsuz duygular beslemelerine yol açabilir. Yapılan araştırmalara göre; sosyal medya platformlarında geçirilen zaman, özdeğer duygusunu zedeleyebilmektedir. Özellikle gençler, hayatlarını sosyal medyada gördükleri mükemmel olarak yansıtılan yaşamlarla karşılaştırdıklarında, kendilerini yetersiz hissetme riskini artırıyorlar. Bu durum da, depresyon ve kaygı bozukluğu gibi psikolojik hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabiliyor” diye konuştu.

“Kaygı, yalnızlık ve sosyal izolasyon hissetmelerine yol açabiliyor”

Sert, sosyal medyanın aynı zamanda anksiyete ve yalnızlık gibi hisleri de beraberinde getirdiğini söyleyerek, “Çeşitli araştırmalar, sosyal medyada geçirilen uzun sürelerin; kullanıcıların kaygı, yalnızlık ve sosyal izolasyon hissetmelerine yol açabileceğini ortaya koyuyor. Kullanıcılar, sosyal medyada yoğun bir şekilde bulunmanın getirdiği duygusal yüklerin farkında olmadan, bu durumun eksilerini göz ardı edebiliyorlar. Sosyal medya kullanımının sağlıklı bir şekilde yönetilmesi, ruh sağlığını korumak için oldukça önemlidir. Kullanıcılar, telefonlarının ayarlar kısmından zaman geçirdikleri uygulama sürelerini kısıtlayabilirler böylece sosyal medya kullanımını yönetebilirler. Her zaman yapamasalar da bazen sosyal medya detoksları yapmak, zihinsel sağlığı güçlendirmek için etkili bir yöntem olacaktır. Bu süreçte bireyler; dijital dünyadan uzaklaşarak, kendilerine ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırabilir, gerçek anlarla daha çok temas kurabilirler” şeklinde konuştu.

Sosyal medyanın olumsuz etkilerini en aza indirmek için bilinçli bir kullanımın şart olduğunu belirten Sert, “Sosyal medya, doğru yönetildiğinde, bireylerin sosyal bağlantılarını güçlendirebilir; ancak aşırı ve kontrolsüz kullanım, ruh sağlığını tehdit edebilir. Bu nedenle, dijital dünyada yer alırken ruh sağlığımızı da göz önünde bulundurmak önemlidir. Sosyal medya ile ilişkinizi gerektiğinde sorgulayabilir ve ihtiyaç duyduğunuzda profesyonel bir destek alabilirsiniz” dedi.