Psikolog Serra Büyükburç, ilişkinin sağlıklı şekilde ilerlemesi için bireyin duygusal ihtiyaçlarının farkına varması gerektiğini belirterek, "Romantik ilişkiler, insan yaşamında derin bir anlam ve tatmin kaynağıdır. Ancak bu ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için bireylerin duygusal ihtiyaçlarının farkına varılması ve karşılanması büyük önem taşır" dedi.

Güçlü bir duygusal bağ, bireyin yaşam tatminini artıran önemli bir etkendir. Dolayısıyla romantik ilişkilerde duygusal ihtiyaçları anlamak, daha derin bir bağ kurmayı sağladığı gibi duygusal refahı da arttırır. Konuyla ilgili Onma Psikoloji ’den Psikolog Serra Büyükburç, İhlas Haber Ajansı’na konuştu.

Psikolog Büyükburç, “Güvende hissetmek ve güven duymak ilişkilerde çok önemlidir. Güvenmediğimiz birinin yanında duygusal ve fiziksel anlamda güvende hissetmemiz zorlaşır. Güven zamanla gelişir ve güçlü ilişkilerin temelidir. Güveni zedeleyen durumlar, örneğin yalan ya da aldatma gibi, açıkça belirgindir. Birbirimizi dinleyip, tutarlı ve sadık şekilde yanında durarak bu güveni güçlendiririz” ifadelerini kullandı.

"İlişkilerde güven çok önemli”

Romantik ilişkilerde, bireylerin kendi değerlerine sahip çıkması ve kendilerine saygı duyması gerektiğine değinen Psikolog Serra Büyükburç, daha sonra şunları söyledi:

“Güvende hissetmek ve güven duymak ilişkilerde çok önemlidir. Güvenmediğimiz birinin yanında duygusal ve fiziksel anlamda güvende hissetmemiz zorlaşır. Güven zamanla gelişir ve güçlü ilişkilerin temelidir. Güveni zedeleyen durumlar, örneğin yalan ya da aldatma gibi, açıkça belirgindir. Birbirimizi dinleyip, tutarlı ve sadık şekilde yanında durarak bu güveni güçlendiririz. Bireyin kendini tanıması, kendi duygusal ve zihinsel sınırlarına saygı göstermesi, partneriyle güçlü bir bağ kurarken aynı zamanda özgünlüklerini korumalarına yardımcı olur.”

Duygusal ihtiyaçların da belirli çerçevelerde sağlandığını aktaran Onma Psikoloji’den Psikolog Serra Büyükburç, "Öz saygı, kişinin sağlıklı sınırlar koyabilmesi ve kendi ihtiyaçlarını doğru bir şekilde ifade edebilmesi için gereklidir. Sağlıklı bir romantik ilişki, birbirimizi anlamaya, saygı duymaya ve sevgiyle desteklemeye dayalıdır. Duygusal ihtiyaçlarımızın farkına vararak ve bunları karşılayarak, ilişkilerimizi daha derin, anlamlı ve tatmin edici hale getirebiliriz” diye konuştu.