Aile ve Sosyal Hizmetler Elazığ İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekipleri, depremden etkilenen çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Elazığ’da misafir edilen depremzede çocuklara yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede Elazığ’da misafir edilen depremzede çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi. Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekipleri tarafından, depremden etkilenen ve kentteki İzzetpaşa Kredi Yurtlar Kurumunda misafir olan çocuklara yönelik program düzenlendi. Düzenlenen programda ekipler depremzede çocuklar ile oyun oynayıp çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.

Ekiplerin depremzede çocuklara yönelik etkinliklere devam edeceği kaydedildi.