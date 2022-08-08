Psikiyatri Uzmanı Dr. Eralp Türk, bağımlılıktan kurtulmak için hastanın isteği, kararlılığı ve mücadelesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Eralp Türk, bağımlılıktan kurtulmak için hastanın isteği, kararlılığı ve mücadelesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı AMATEM’de görev yapan Psikiyatri Uzmanı Dr. Eralp Türk, bağımlılıkla mücadelede konusunda açıklamalarda bulundu. Kişinin, bağımlılık yapıcı maddelerle mümkünse hiç karşılaşmaması, karşılaşsa dahi hiç denememesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Türk, “Hayır diyebilme becerisinin edinilmesi çok önemli. Kişilerde hayır diyebilme becerisi iyi gelişirse bağımlılık riski sıfır oluyor” dedi.

Merak ya da arkadaş etkisi sonucu ilk deneme söz konusu olursa her maddede ve alkolde farklı olmak üzere bağımlılık gelişme riski oluştuğunu dile getiren Dr. Türk, “Bazı maddelerde bu risk çok daha yüksek. Çoğunlukla ilk denemeyi takiben, madde etkisiyle kişilerin vücutlarında bazı değişiklikler görüyoruz. Vücuttan atılması esnasında beynimiz, aşina olduğu maddeyi tekrardan aramaya başlıyor. Bu aşermeyle birlikte kişinin vücudunda kişiyi rahatsız eden belirtiler ortaya çıkıyor. Bu defa bu belirtileri söndürmek için kişi tekrardan madde kullanmaya mecbur hissediyor. Her bir kullanım bir sonraki kullanıma davetiye çıkıyor” şeklinde konuştu.

Sosyal Hayattan Soyutlanıyor

Bağımlılık geliştiğinde kişinin özel hayatında değişiklikler olduğunu ifade eden Dr. Türk, “ Madde hayatın büyük bir kısmında yer edinmeye başladığında, bireyin hayatında esas önem vermesi gereken aile hayatı, iş hayatı, arkadaşları ve çevresiyle ilgili ciddi aksaklıklar başlıyor. Onlara zaman ayıramamaya başlıyoruz. Maddi güçlüklerle boğuşmaya başlıyoruz. Bunu takriben işten ayrılma ya da atılma durumu yaşanabiliyor. Bu da hastamızı olumsuz bir kısır döngüye sokuyor” ifadelerini kullandı.

Bağımlılıktan Birlikte Kurtulalım

Bağımlı bir bireyin kendi rızası ile tedavi edilebileceğinin altını çizen Dr. Türk, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Bağımlılık hastalığının öncelikli iyileşme şartları, kişinin kendi isteği ve mücadele yeteneği olduğunu düşünüyoruz. Ne yazık ki dünyada ve ülkemizde bu hastalığı iyileştiren olağanüstü tedavi henüz bulunmadı. Halen hastanın mücadelesi, kararlılığı ve isteği çok önemli. Zorla yapılan bir tedavinin, daha az faydasını görüyoruz. Ancak henüz karar vermemiş, bırakmak isteemeyen ama kafasında ufak bir ışık yanmış, ‘Acaba bırakabilir miyim? Arkadaşım bırakmış, ben de onun gibi olabilir miyim?’ diye düşünenler, bize başvurabilirler. Akıllarındaki ufak ışık üzerinden yürüme şansımız olur. Ama faydalı olabilmemiz için o ufak ışığı yakalamamız gerekiyor”

Uzak Durun

Madde bağımlılığından yaklaşık 5 yıl önce kurtulduğunu ifade eden 27 yaşındaki Z.T. ise, arkadaş ortamında merak sonucu denediğini ve bağımlı olduğunu dile getirdi. Bağımlılıktan kurtulmak için birçok yolu denediğini vurgulayan Z.T. “Kalbimde problem çıkmasıyla kurtuldum ancak sağlığımı kaybettim. Genç nesillere bağımlılık yapıcı maddelere özenmemelerini ve uzak durmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.