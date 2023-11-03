Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslıhan Demir, uluslar arası araştırma bildirileri içinde birinci oldu.

Eylül ayında Antalya’da düzenlenen 14.Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresinde ‘Depresyon Hastalarında Kranial Fonksiyonel MRG’ çekimleriyle gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçlarını paylaşan Uzm. Dr. Aslıhan Demir, yaptığı sunumu ile Uluslararası araştırma bildirileri içerisinde birinciliğe layık görüldü. Uzm. Dr. Aslıhan Demir’e ödülü Klinik Psikofarmakolojin Derneğinin Uluslararası 2023 Dönem Başkanı Prof. Dr. Xin Min Lİ tarafından verildi.

Kongreden dönen Uzman Doktor Demir’i başarısından dolayı kutlayan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, Demir’i makamında kabul ederek tebrik etti. Muğla EAH Başhekimi Prof. Dr. Togan, “Genç hekimlerimizin meslek yaşamları boyunca akademik çalışmalarda bulunması, toplumsal fayda ve psikiyatri bilimine katkılarıyla ödüle layık görülmeleri çok onore edici ve motivasyon arttırıcı. Hekimimizin yolu açık, başarıları daim olsun” dedi.