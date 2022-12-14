Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsünde psikolojik sorunları olan bir kişi hastane tuvaletindeki aynayı kırarak intihar eyleminde bulundu.

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsünde psikolojik sorunları olan bir kişi hastane tuvaletindeki aynayı kırarak intihar eyleminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olan Y.Ç. (56) dün bileklerini keserek intihara kalkışmasının ardından yakınları tarafından psikolojik destek almak amacıyla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Hastanede muayene sırasını bekleyen Y.Ç. lavaboya gideceğini belirterek daha sonra gittiği lavaboda aynayı kırarak ayna parçasını boğazına dayayarak tedavi olmayı reddetti. Daha sonra merdiven boşluğuna kaçarak kendine yaklaşmak isteyenlere tehditler savuran Y.Ç’ yi oğlu ikna etmeye çalışsa da çabaları yetersiz kaldı. Kendine yaklaşılmasını izin vermeyen Y.Ç.’ye hastanenin özel güvenlik çalışanları sigara vermek amacıyla yaklaşırken bir anlık dalgınlığından faydalanarak elindeki cam parçasını aldılar. Acil servise alınarak ilk müdahalesi tamamlanan Y.Ç.’ye müdahale sırasında hafif yaralanan güvenlik görevlisi M. K. ise tedavisi tamamlanarak taburcu edildi.