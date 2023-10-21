Saygı Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doktor Gülden Kökümer, son yıllarda popüler olan PRP Platelet Rich Plasma) tedavisine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Kökümer, “PRP işlemi öncelikle hastadan alınan kanın özel bir tüp içine konularak gerçekleştirilir. PRP işlemi, özel bir tedavi yöntemi olup uzman doktorlar tarafından uygulanması gereken bir prosedürdür” dedi.

Saygı Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doktor Gülden Kökümer, kişinin kendi kanından elde edilen plazma aracılığıyla yavaşlayan hücre yenilenmesinin yeniden sağlamasına imkan sağlayan PRP (Platelet Rich Plasma) tedavisine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Kökümer, bu tedavi yöntemine başvuran hastaların süreci uzman bir doktor eşliğinde yürütmeleri konusunda uyarıda bulundu.

“PRP tedavisi mezoterapi gibi diğer tedavi yöntemleriyle de kombine edilebilir”

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen PRP tedavisine ilişkin konuşan Saygı Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doktor Gülden Kökümer, “RP tedavisi, saç dökülmesi, cilt gençleştirme, yara iyileşmesi gibi çeşitli alanlarda kullanılan bir tedavi yöntemidir. PRP (Platelet Rich Plasma) işlemi özel bir tedavi yöntemi olup, uzman doktorlar tarafından uygulanması gereken bir prosedürdür. PRP işlemi öncelikle hastadan alınan kanın özel bir tüp içine konularak gerçekleştirilir. Daha sonra bu kan örneği santrifüj cihazında işlenerek trombositlerden ve büyüme faktörlerinden zengin plazma ayrıştırılır. Elde edilen bu karışım daha sonra enjeksiyon yöntemiyle ilgili alana uygulanır. PRP tedavisi genellikle belirli aralıklarla ve seanslar halinde uygulanır. Sıklıkla 2-4 hafta aralıklarla ortalama 3-4 seans şeklinde planlanır. Kişinin ihtiyacına göre, PRP tedavisi mezoterapi gibi diğer tedavi yöntemleriyle de kombine edilebilir. Tedavi kürü tamamlandıktan sonra yılda 1-2 kez enjeksiyonlarla işlemin devamı sağlanabilir” dedi.

“Uzman doktora danışmaları önemlidir”

Sözlerine devam eden Kökümer, “Herhangi bir tıbbi işlemde olduğu gibi, PRP tedavisinin de potansiyel riskleri ve yan etkileri olabileceğinden, bu işlemi uygulamak isteyen kişilerin mutlaka bir uzman doktora danışmaları önemlidir. Uzman doktorlar, bireylerin durumunu değerlendirerek en uygun tedavi planını belirleyebilirler” diye konuştu.