Yılda 3’ten fazla veya 6 ayda 2 kez sistit geçiren kişilere ‘kronik sistit’ teşhisi konulduğunu belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, “PRP işlemi sayesinde mesanedeki hasarlı dokular iyileşir ve gençleşir. Bu sayede hem hastanın şikâyetleri geçer hem de kronik sistitin tekrarlama (nüks) ihtimali ortadan kalkar” dedi.

İdrar torbasının iltihabının tıpta ’sistit mesane’ olarak adlandırıldığını ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, “Kronik sistit ise sistit tedavisinden sonra sistit hastalığının devamlı olarak nüks etmesidir. Yılda 3’ten fazla veya 6 ayda 2 veya daha fazla sistit geçiren kişide kronik teşhisi konur. Kronik sistit nükseden bir hastalık olduğu için bu hastalığa tekrarlayan sistit de denir. Sistit hastalarında ağrılı idrar yapma, sık idrara çıkma, ani idrar yapma ihtiyacı ve mesanede ağrı olur. Kronik sistit genelde kadınlarda görülen bir hastalıktır. Kadınların mesaneden sonraki idrar yolları kısadır bu yüzden dış ortamdaki mikroorganizmalar kolayca mesaneye ulaşabilir. Hormonal değişikliklerin bayanlarda fazla olması sistiti tetikleyen bir mekanizmadır” ifadelerini kullandı.

PRP tedavisi kronik sistitli hastalarda başarılı bir şekilde kullanıldığını belirten Prof. Dr. Mete Kilciler, şu bilgileri paylaştı:

“Kronik sistitin PRP ile tedavisi için hastanın kolundan kan alınır. Bu kan bir takım işlemlerden geçirilerek ayrıştırılır. Ayrıştırma işleminde trombositten zengin plazma sıvısı elde edilir. Bu sıvıya PRP sıvısı da denir. Kronik sistit tedavisinde mesane içerisine ince bir kateterle PRP sıvısı verilir. Bu tedavi herhangi bir yan etkisi olmayan doğal bir tedavidir. PRP tedavisi ile dokudaki kök hücreleri aktive olur. Kök hücrelerinin aktivasyonu ile vasküler endotelial growth factor (VEGF), platelet-derived growth factor (PDGF), transforming growth factor (TGF), insulin-like growth factor (IGF) gibi büyüme faktörleri yapılır ve ortama salınır. Açığa çıkan bu faktörlerle mesanedeki bozulmuş olan dokular uzaklaştırılırken, yeni ve sağlam doku gelişir.”

PRP işlemi sayesinde mesanedeki hasarlı dokuların iyileştiğini ve gençleştiğini vurgulayan Prof. Dr. Mete Kilciler, bu sayede hem hastanın şikâyetlerinin geçtiğini hem de kronik sistitin nüks ihtimalinin ortadan kalktığını olduğunu söyledi. Kronik sistitli hastalarda PRP tedavisinin başarısı yüzde 85 civarında olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mete Kilciler, “Hastaya en az 4 seans yapılmalıdır. PRP tedavisi sayısının artırılması başarı yüzdesini artıracaktır. PRP tedavisinin hiçbir yan etkisi yoktur. Kronik sistit tedavisinde kalıcı ve etkili bir iyileşme sağlayan güncel bir tedavi seçeneğidir” dedi.