Aydın’daki tüm kutlama törenlerinin vazgeçilmez ismi haline gelen ve protokolün renkli simalarından olan vatandaşların tarafından da ’Efe Nine’ olarak tanınan 84 yaşındaki Ayşe Tülü hayatını kaybederken, Tülü’nün cenaze törenine sadece Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın katılması dikkat çekti.

Yöresel kıyafetler giyip eline aldığı Türk Bayrağı ile katıldığı tüm milli bayram törenlerinde ilgi odağı olan Ayşe Tülü hayatını kaybetti. Vatandaşların ’Efe Nine’ olarak tanıdığı Tülü’nün ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Tülü, öğle namazına müteakip Efeler ilçesi kırsal Anbarcık Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Protokol yalnız bıraktı

Aydın’ı ziyaret eden pek çok üst düzey siyasi isimle birebir görüşme imkanı bularak çektirdiği hatıra fotoğrafları ile tarihe unutulmaz kareler bırakan Tülü’nün cenaze törenine Aydın protokolünden sadece Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay katıldı. Tülü’nün her milli bayramda protokolün yanında olduğunu hatırlatan vatandaşlar protokolün Tülü’yü son yolculuğunda yalnız bıraktığını belirtti.