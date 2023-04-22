Kütahya protokolü, vatandaşlarla Ulu Camii’nde bayramlaştı.

Vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Güney, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar diledi.

Ramazan Bayramı sebebiyle Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan huzurevi sakinleri ile Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukları da ziyaret eden Güney, bayramlarını tebrik etti.

Güney, “Sizden tek isteğimiz duanız. Milletimiz için, devletimiz için hep dua edeceğiz” dedi.

Güney, Ramazan Bayramı sebebiyle gerçekleştirdiği ziyaretlerine İl Jandarma Komutanlığıyla sonlandırdı.

Jandarma personelinin bayramını kutlayan Güney, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ve İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı’dan bayram tedbir ve denetimleri hakkında bilgi aldı.