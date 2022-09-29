Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata saygı duruşu” etkinliği düzenlendi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata saygı duruşu” etkinliği düzenlendi.

Sandıklı Kütüphane Kavşağında düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mehmet Sülün, Jandarma Komutanı Üsteğmen Alptuğ Ayhan, Emniyet Müdürü Bayram Öğüt, polis ve jandarma ekipleri ile ortaokul öğrencileri katıldı. Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 oranında azaltılması hedefi doğrultusunda önceki yıllarda düzenlenen ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın, Yaya Güvenliği Nöbetçisiyiz ve Yayalar Kırmızı Çizgimiz” kampanyalarının ardından bu yıl da ‘Trafikte Her Yıl Daha İyiye’ mottosu doğrultusunda ‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu’ sloganıyla yaya önceliğine yönelik farkındalık çalışmaları devam ediyor.

Öğrenciler ellerindeki dövizler ile katıldığı etkinlikte ‘yayaya öncelik” sloganları attı.