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Program Vali Tutulmaz’ın anı defterini imzalamasının ardından sona erdi. Program şehitlik ziyareti ile devam etti. Protokol üyeleri şehitliği ziyaret etti. Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

Zonguldak’ta 18 Mart Çanakkale Şehitleri anma günü çerçevesinde Zonguldak Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ziyaret gerçekleştirildi.

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