Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrenci kulüplerinin yöneticileri ile söyleşi etkinliğinde bir araya geldi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşen söyleşi etkinliğine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrenci kulüpleri yöneticileri, düzenlenen söyleşide söz alarak temsilcisi oldukları öğrencilerin ihtiyaç ve sorunlarını aktardılar. Öğrencilerin sorunları not alınarak en kısa zamanda çözüm üretileceği bilgisi verildi. Rektör Prof. Dr. Akın Levent, öğrenci kulübü yöneticilerine söyleşi programına katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Gençlik İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte Vali Aydoğdu, öğrencilerin ihtiyaç ve sorunlarını dinleyerek, istişarelerde bulundu.