Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar Köyü Ortaokulu tarafından Ramazan ayı dolayısıyla iftar etkinliği düzenlendi.

Aklı Hisar Köyü Ortaokulu önünde düzenlenen iftar etkinliğine, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Müftüsü Fatih Aytekin, Atlıhisar Köyü Muhtarı Fatih Karakoç, Bozan Köyü Muhtarı Hüseyin Dilek, protokol üyeleri ve çok sayıda köy sakinleri katıldı.

Atlıhisar Köyü Ortaokulu’nun düzenlediği iftar programında, Şuhut ilçe Müftüsü Fatih Aytekin’in yaptığı duanın ardından okunan ezan ile oruçlarını açan eğitim camiası, Kaymakam Eser, muhtarlar ve köy sakinleri bir araya gelerek Ramazan’ın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.