Sivas’ta protokol üyelerinin eşleri, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini (SBTÜ) ziyaret etti.

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul’un eşi Tuna Kul’un eşliğinde gerçekleşen ziyarete Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa İlter’in eşi Nilüfer İlter, Sivas Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Kutluboğa’nın eşi Özgül Kutluboğa, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ın eşi Emine Yıldız, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay’ın eşi Nebahat Akçay, Sivas İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Muhammet Sevinç’in eşi Fikriye Sevinç katıldı.

Ziyarette Rektör Kul tarafından karşılanan protokol üyelerinin eşleri SBTÜ kampüsü içerisinde yer alan Metaverse Laboratuvarı, Lütfi Abay Yapay Zekâ, Robotik ve Kontrol Laboratuvarı, Aerodinamik ve İtki Laboratuvarı, Yapı ve Malzeme Laboratuvarı, İHA Teknolojisi ve Operatörlüğü Programı Laboratuvarı, Teraherz Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı, Sistem Dinamiği, Kontrol ve İmalat Laboratuvarı, Enerji Sistemleri Laboratuvarı, Kimya Mühendisliği Laboratuvarı, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Laboratuvarı, Bitki Zararlıları Laboratuvarı, Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı, Moleküler Genetik Laboratuvarı ve Kalite ve Toprak Analiz Laboratuvarında incelemelerde bulundu.

Öğretim elemanları laboratuvarlarda yürütülen çalışmalar hakkında protokol üyelerinin eşlerini bilgilendirildi.

Konuklar daha sonra SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul’u makamında ziyaret etti. Rektör Kul, üniversitedeki aktüel gelişmeler hakkında protokol üyelerinin eşlerini bilgilendirerek ziyaretleri için teşekkür etti.