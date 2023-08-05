Burhaniye ilçesinde, geçirdiği elektrik kazasında iki kolunu kaybeden Ramazan Kuş, protez kol taktırmak için 400 bin liraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Eski yıllarda takılan protezin de arızalandığını anlatan 57 yaşındaki Kuş, hayırseverlerin desteğini beklediğini söyledi.

İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi’nde 1984 yılında elektrik hattı çekim işinde çalışırken akıma kapılan 3 çocuk ve 7 torun sahibi Ramazan Kuş, sağ kolunu dirsek altından, sol kolunu da dirsek üstünden kaybetti. Aylarca tedavi gören Kuş, sağ koluna katılan protezle hayatını devam ettirmeye çalışırken, protezin arızalanması üzerine çaresiz kaldı. İki koluna protez taktırmak istediğini anlatan Ramazan Kuş, “Manisa’da bir doktor ile görüştüm. İki koluma protez takmak için 500 bin lira istiyorlar. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 100 bin lira ödediğini öğrendim. İki koluma protez taktırmak için 400 bin liraya ihtiyacım var. Bunun için yardımseverlerin desteğini bekliyorum. Protez takıldığında hayatımın kolaylaşacağına inanıyorum” dedi.