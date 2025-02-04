Eskişehir’de yaşayan ve küçük yaşlarda iki bacağı ampute edilen para yüzücü Ramazan Güven, protezlerinin sebep olduğu bütün zorluklara rağmen önemli başarılar kazandı. Milli yüzücü Güven, sabah daha güneş doğmadan evinden çıkıp otobüsle gittiği antrenmanlar sonucunda birçok şampiyonluk elde etti.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü Paralimpik Takımı’nın milli yüzücüsü Ramazan Güven, azmiyle dikkat çekiyor. İki bacağı doğuştan engelli olan ve sonrasında uzuvları ampute edilen Ramazan Güven, her sabah antrenman saatine göre saat 04.00 veya 06.00’da evinden çıkıp belediye otobüsü durağına yürüyor. Kış aylarında soğuğa rağmen otobüsle 5 kilometrelik uzaklıktaki yüzme havuzuna giden Güven, burada antrenmanını yapıyor. Eskişehir’de 9 yıldır hava aydınlanmadan otobüsle çalışmaya giden Ramazan Güven, yurt içinde ve yurt dışında katıldığı yarışmalarda birçok kez derece aldı.

Ulusal ve uluslararası yarışlarda önemli başarılar elde etti

Ramazan Güven ulusal ve uluslararası yarışlardan önemli dereceler ile dönerken, en büyük başarısını Belarus Minsk Uluslararası Şampiyonası’nda elde etti. Bu şampiyonada 400 metre ve 100 metrede S8 kategorisinde şampiyonluk, 50 metrede ise üçüncülük elde etti.

"Sabahları otobüs durağına doğru giderken güneş üzerime doğuyor"

Sabah erken saatlerde antrenmana gitmenin çok huzurlu olduğunu ve kendisiyle gurur duyduğunu vurgulayan Güven, "Tam 9 yıldır yüzme ile uğraşıyorum. Pek çok yarışa katıldım. Benim için en önemlilerinden biri Belarus Minsk Uluslararası Şampiyonası oldu. Uluslararası şampiyon olmuştum. Bu şampiyonada 400 metre ve 100 metrede S8 kategorisinde şampiyonluk elde ettim. Üçüncülük ödülünü ise 50 metrede kazandım. Çok çalışıp, iyi ilerlemiştim ve o an kendimle çok gurur duymuştum. Antrenmana otobüsle gidiyorum ve saat 4 buçuk ila 5 arasında antrenmanda olmak zorunda oluyoruz. İnsanlar nasıl o saatte kalktığımı hep soruyorlar. O saatte kalkınca insanın aldığı enerji bambaşka oluyor. Sabahın erken saatlerinde antrenmanda olmak insana çok huzur veriyor. Sabahları 4 buçukta evimden yüzme salonuna otobüsle yaklaşık 5 kilometre yol geliyorum. Dönem dönem yaklaşık 5 ila 6 yıldır bu şekilde gidip geliyorum. Sabahları otobüs durağına doğru giderken güneş üzerime doğuyor, resmen ben karşılıyorum. Antrenmanımı yaptıktan sonra evime huzurla dönüyorum" dedi.

"Özel bir şey istiyorsan, istediğin şeyin özel olduğuna kesinlikle inanmalısın"

Engelli bireylerin sporla hayata daha verimli katılabileceğini anlatan başarılı sporcu, "İnsanlar genelde nasıl bu kadar güçlü olduğumu, iyi yürüdüğümü ve bu işi nasıl iyi bir şekilde yaptığımı soruyorlar. Bunların aslında kendimi hayata kazandırmakla ilgili olduğunu yüzme sayesinde öğrendim. Bu sadece yüzme olmak zorunda değil. Disiplinli olarak herhangi bir sporu bireysel engelli bir sporcu yaptığında her anlamda çok daha verimli geçiyor. Özel bir şey istiyorsan, istediğin şeyin özel olduğuna kesinlikle inanmalısın" diye konuştu.

"Ben bu şekildeyim diye üzülerek hiçbir yere varılmıyor"

Hayata pozitif bakış açısıyla yaklaşmanın önemine değinen Güven, bedensel engelli bireylere spora yönelmelerini tavsiye ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Size bu hayatta hiç kimse, sizin kendinize verdiğinizden daha fazlasını veremez. Ben bu şekildeyim diye üzülerek hiçbir yere varılmıyor. Yolda insanlar bana pek çok farklı söz söyleyebiliyor. Bu hayat mutlu olarak ve anın tadını çıkartarak geçiyor. Başka şekilde bu hayat geçmez ve o evin içerisinde tıkılır kalırsınız. Bence kendinize değer veriyorsanız, spora yönelmenizi tavsiye ederim."