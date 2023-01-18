Rize’de hastalığı yüzünden ayağı kesilen 58 yaşındaki Köksal Sağır, protez bacakla tekrardan yürümeye başladı.

Rize’de hastalığı yüzünden ayağı kesilen 58 yaşındaki Köksal Sağır, protez bacakla tekrardan yürümeye başladı.

Rize merkeze bağlı Hamzabey Mahallesi Zincirli Sokak’ta yaşayan 58 yaşındaki Köksal Sağır’ın şeker hastalığı nedeniyle sol bacağı kesildi. Bacağı kesilen Sağır, yürümeye devam etmek istediğinden dolayı protez bacak taktırmak için hastanelere başvurdu. ancak maliyetini karşılayamaması üzerine Karadeniz Artvinliler Dernekler Birliği başkanı Hamza Teke ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın yanına giderek protez bacak için yardım istedi. Tekrardan yürümek için yanıp tutuşan Köksal Sağır’ın protez bacak içir yardım talebi olumlu sonuçlanınca protez bacak takılarak tekrardan yürümeye başladı.

Kendisine protez bacak takıldığı için mutlu olduğunu belirten Köksal Sağır, "Bana ayağım kesildiği için verilen sakat maaşı bin 200 TL ama protez ayak içinde benden 18 bin TL para istediler. Paramız olmadığı için de Hayati Yazıcı’dan yardım talep ettik. Sağolsunlar yardımcı oldular ve sonrasında da protez bacak alındı. Takılalı da 2 gün oldu. Protez bacaktan dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Köksal ağabeyi de bu sıkıntıdan kurtardık"

Protez bacağın takılması ile ilgili yaşanan süreci anlatan Karadeniz Artvinliler Dernekler Birliği başkanı Hamza Teke, "Köksal ağabeyle birlikte oturduk, istişaremizi yaptık. Daha sonrasında Köksal abiyle birlikte SSK’ya baktık hastaneyi baktık. Fiyat çıkardılar bize, fiyat da biraz yüksek olunca biz de bu olayı taşıdık Hayati Yazıcı’ya. Çayeli’nde il başkanımız, ilçe başkanlarımız hepsi bir aradayken gittik konuyu görüştük. Köksal Ağabey’i de aldık gittik hemen görüştük. Hayati bey ilgileneceğini söyledi ve ilgilendi. Süreç öyle devam etti. 15-20 gün öncede tedavilerini yaptırdı, bacağı da takıldı. Köksal ağabeyi de bu sıkıntıdan kurtardık" şeklinde konuştu.