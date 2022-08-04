Başarısından dolayı Dokuzlu’yu Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, jüri üyeleri ve Protetik Diş Tedavisi AD akademisyenleri tebrik etti.

Sınavda jüri olarak; KSBÜ Protetik Diş Tedavisi AD Başkanı Doç. Dr. Meryem Gülce Subaşı, Protetik Diş Tedavisi AD’den Dr. Öğr. Üyesi Banu Çukurluöz Bayındır ve Selçuk Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi AD’den Doç. Dr. Necla Demir yer aldı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ndan (AD) Arş. Gör. Dt. Seren Nur Dokuzlu Tez Savunma Sınavında başarılı oldu.

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