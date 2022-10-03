Zafer Meydanı’nda bir araya gelen grup, hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin fotoğraflarını taşıdı, Türkçe ve Farsça sloganlar attı. Ardından yapılan basın açıklamasında İran rejimi kınandı. Mahsa Amini’nin katledildiğinin savunulduğu açıklamada, göstericilere destek verildi.

İran’da Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesiyle başlayan protesto gösterilerine Kütahya’da yaşayan İran vatandaşları da destek verdi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.