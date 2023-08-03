Türkiye’de yaşanan depremlerde görev yaparak birçok vatandaşın kurtarılmasını sağlayan Meksika’nın arama-kurtarma köpeği ’Proteo’nun ismi Samsun’daki Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi alanı içerisinde kurulan Yavrulu Anne Bakım ve Yaşam Merkezi’nde yaşatılıyor. 53 yasaklı ırkın bulunduğu bakım merkezinde köpeklerin bakım, beslenme ve barınma işlemleri yapılıyor.

Meksika’dan Türkiye’ye gelen arama-kurtarma ekibinde görev yapan Proteo adlı köpek, 12 Şubat’ta telef oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi ise ’asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde görev yapan Türkiye’nin yanında olarak pek çok canın kurtarılmasında rol oynayan can dostu Proteo’yu anmak için Yavrulu Anne Bakım ve Yaşam Merkezi’ne Proteo’nun ismini verdi. Yeni açılan merkezde 88 yasaklı ırk barınıyor.

"Kışın ısıtmalı, yazın açık alanlı"

Merkez hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, "Proteo Yavrulu Anneli Bakım Merkezi yakın zamanda faaliyete geçti. Burası çok önem verdiğimiz bir merkez. Mevzuat değişikliğiyle beraber özellikle yasaklı ırklar için tamamen bakım merkezlerine toplanılmasıyla ilgili bir karar alındı. Bu karardan sonra da tüm büyükşehir belediyeleri yasaklı ırklarla ilgili bir alan hazırlığı içerisine girme durumunda kaldı. Biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle hem yasaklı ırklar hem de yavru anneler için 88 gözden oluşmuş bir bakım merkezini hayata geçirmiş durumdayız. Burada en son ilave etmiş olduğumuz Proteo Yavrulu Anne ve Yasaklı Irklar Bölümü’nü de hayata geçirdik. Altan ısıtmalı bir tesis. Burada yabancı ırkların ve annelerin hayatlarına devam edebilmeleri için her türlü durum düşünüldü. Kış aylarında ısıtma sistemi, yaz aylarında ise açık alanları var. İstedikleri gibi hem açık alana çıkabiliyorlar hem de kapalı alanda durabiliyorlar. Tesis 88 gözden oluşuyor. Şu anda biz burada 53 tane yasaklı ırkımızı misafir ediyoruz. Proteo, Meksika’dan geldi ve enkaz altında kalan insanlarımızın seslerini duydu. Onlara ulaşmamızı, onların hayata tutunmasını sağladı. Türk milleti ise bu gibi durumlarda, zor zamanlarda yanında olan insanlara karşı ne kadar minnet duyduğunun unutmadığının bir göstergesidir. Biz de bu arama-kurtarma köpeğinin ismini ilimizde yaşatıyoruz" dedi.