Samsun’da bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kurulan Yavrulu Anne Bakım ve Yaşam Merkezi’ne, Meksika’nın arama kurtarma köpeği ’Proteo’nun ismi verildi.

Samsun’da bulunan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kurulan Yavrulu Anne Bakım ve Yaşam Merkezi’ne, Meksika’nın arama kurtarma köpeği ’Proteo’nun ismi verildi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde gerçekleşen deprem sonrası yıkılan binalarda insan kurtarmakla görevli olan ve görev esnasında rahatsızlanarak ölen Meksika ekibine ait arama-kurtarma köpeği Proteo’nun ismi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi içerisinde bulunan Yavrulu Anne Bakım ve Yaşam Merkezi’nde yaşatılacak.

Samsun’da yasak ırklı köpekleri ve anneli yavru olan köpekleri barındırmak için yapılan Yavrulu Anne Bakım ve Yaşam Merkezi, 88 odadan oluşuyor. Köpeklerin barınma, ısınma ve gıda ihtiyaçları dahil tüm bakımları yapılacak olan yaşam merkezi, alttan ısıtmalı odalar başta olmak üzere birçok hizmeti bünyesinde bulunduruyor.

“Merkezimize Prote’nun ismini verdik"

Yavrulu Anne Bakım ve Yaşam Merkezi hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, “Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz içerisinde 88 bağımsız gözden oluşan bir yaşam merkezini tamamlamış durumdayız. Bunun bir kısmını yavrulu anneli bölüm olarak ayırdık. Açılışını da bu zamana denk getirdik. Millet olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Bu zor zamanlarda her türlü yanımızda olan ve Proteo gibi enkazın altında duyulmayan sesleri duyup ekipleri oraya yönlendirenleri unutmayıp minnetle anacağız. Biz bugün yönetim olarak Meksika’dan gelip Adıyaman’da yaptığı çalışmalarla Samsun’a kadar iz bırakan böyle bir hayvanın ismini yaşatmayı ve bundan sonraki tüm yavrularla beraber anılsın diye böyle bir karar aldık. Böylece merkezimize Prote’nun ismini vermiş bulunmaktayız” dedi.