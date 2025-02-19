Bazı besinleri tüketerek mutluluk hormonunun artırılabileceğini belirten Diyetisyen Serkan Aksoy, "Hindi, balık, yumurta ve yoğurt gibi protein açısından zengin gıdaları tüketmek dopamin seviyelerini artırırken; yaban mersini, kuru erik, muz gibi meyveler de dopamini dengeleyen ve mutluluk veren besinlerdir. Serotonin üretimi içinse karbonhidratlar, özellikle yulaf ve kahverengi pirinç gibi tam tahıllar iyi bir seçenektir" dedi.

İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir’den Diyetisyen Serkan Aksoy, mutluluk hormonlarına iyi gelen besinler konusunda açıklamalarda bulundu. Mutluluk hormonunun ne olduğundan bahseden Dyt. Aksoy, "Mutluluk hormonları, kişiye canlılık ve zindelik duygusu veren nörotransmiterlerdir. Kısaca, beyine salgılanan kimyasallardır ve kendimizi iyi hissetmemizi, huzurlu ve mutlu olmamızı sağlarlar. Dopamin, serotonin, oksitosin ve endorfin mutluluk hormonlarıdır. Dopamin, ödül hormonu olarak da bilinir ve bir şey başarıldığında ya da hedeflere yaklaştığında salgılanır, böylece bizi mutlu eder. Serotonin, ruh halini dengelemeye yardımcı olur ve güneş ışığı, egzersiz gibi faktörlerle artar, bu da kendimizi daha sakin ve huzurlu hissetmemizi sağlar. Oksitosin, bağlanma hormonu olup, insan ilişkilerimizi güçlendirir; sevdiklerimizle vakit geçirmek, bu hormonu artırır. Son olarak endorfin, doğal ağrı kesiciler olup egzersiz, gülme gibi aktivitelerle salgılanır ve mutluluk patlamaları oluşturur. Bu dört hormon bir arada çalışarak, genel olarak daha mutlu ve dengeli bir ruh haline sahip olmamıza yardımcı olur. Egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve sevdiklerimizle vakit geçirmek gibi aktiviteler, bu hormonların seviyesini artırarak mutluluğumuzu da artırırlar" ifadelerini kullandı.

"Mutluluk veren besinler"

Mutluluk hormonlarını artıran besinlere dikkat çeken Dyt. Aksoy, "Hindi, balık, yumurta ve yoğurt gibi protein açısından zengin gıdaları tüketmek dopamin seviyelerini artırırken; yaban mersini, kuru erik, muz gibi meyveler de dopamini dengeleyen ve mutluluk veren besinlerdir. Serotonin üretimi içinse karbonhidratlar, özellikle yulaf ve kahverengi pirinç gibi tam tahıllar iyi bir seçenektir. Ayrıca, triptofandan zengin yiyecekler; yoğurt, peynir gibi besinler ile muz, avokado ve badem gibi B6 zengini gıdalar da serotonin üretimini destekler. Oksitosin salgısını artıran besinler arasında C vitamini açısından zengin portakal, kivi, biber, maydanoz ve brokoli gibi gıdalar yer alırken, magnezyum içeren ıspanak ve badem de bu hormonun seviyesini yükseltebilir. Son olarak, endorfin için bitter çikolata ve acı biber gibi baharatlar harika seçeneklerdir" şeklinde konuştu.

"Mutluluk hormonu ve beslenme ilişkisi"

Yediklerimiz ve içtiklerimizin, ruh halimizi doğrudan etkilediğine değinen Dyt. Aksoy, "Dengeli ve yeterli beslenme, kendimizi mutlu, huzurlu ve enerjik hissetmemize yardımcı olan kimyasalların vücutta daha fazla salgılanmasını sağlar. Sağlıklı karbonhidratlar, proteinler ve bazı vitaminler, ruhsal olarak kendimizi daha iyi hissetmemize ve stresle daha kolay başa çıkmamıza yardımcı olurlar" dedi.

"Mutluluk hormonunu olumsuz etkileyen besinler"

Bazı besinlerin ise ruh halimizi olumsuz etkileyebileceğini kaydeden Dyt. Aksoy, "Aşırı şekerli yiyecekler ve içecekler, kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açarak enerjimizi düşürebilir ve ruh halimizi bozabilir. Fast food ve işlenmiş gıdalar da beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. Fazla kafein, şekerli içecekler başlangıçta rahatlatıcı gelse de uzun vadede depresyon ve anksiyete riskini artırabilir. Ayrıca, yapay tatlandırıcılar da ruh halini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu tür gıdalardan kaçınmak, daha dengeli bir ruh hali için önemlidir" açıklamasında bulundu.

"Su kaybı olumsuz etki yapar"

Su içmenin, aslında ruh halimizi doğrudan etkileyen bir durum olduğunu belirten Dyt. Aksoy, "Yeterince su içtiğimizde, beynimiz daha iyi çalıştığından kendimizi daha odaklanmış ve enerjik hissederiz. Fakat vücudumuz susuz kaldığımızda yorgun, sinirli ve depresif bir hal alır. Dehidrasyon, yani vücudun susuz kalması mutluluk hormonlarının düzgün çalışmasını engelleyerek ruh halimizi olumsuz etkiler. Yeterli su içerek sadece fiziksel sağlığımız için değil, zihinsel sağlığımız için de yatırım yapmış oluruz" dedi.

"Dengeli bir diyet oldukça önemli"

Mutluluk hormonlarını artırmak için dengeli bir diyetin oldukça önemli olduğunu söyleyen Dyt. Aksoy, şu bilgileri paylaştı: "Kahvaltıda, serotonin üretimini destekleyen yulaf gibi tam tahıllar ve dopamin artırıcı yumurta gibi proteinler tercih edebilirsiniz. Ara öğünlerde bitter çikolata ve meyve, özellikle muz ve yaban mersini, ruh halinizi iyileştirebilir. Öğle yemeğinde kompleks karbonhidratlar (bulgur, kahverengi pirinç) ve yeşil sebzelerle desteklenmiş sağlıklı yağlar (avokado, zeytinyağı), akşam yemeğinde ise protein kaynaklarından; balık, hindi, yoğurt gibi besinler mutluluğunuzu artırabilir. Ayrıca, yeşil çay ve bol su içmek de beyninizin ve vücudunuzun daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Bu besinler, sadece vücudumuza değil, zihinsel sağlığınıza da iyi gelir."

"Mutluluk hormonunu artıran yemek tarifi önerisi"

Dyt. Aksoy, mutluluk hormonunu artıracak yemek tarifi önerisinde bulunarak sözlerini tamamladı: "Fırınlanmış Tatlı Patates ve Yumurta: Tatlı patates, lif içerdiği için serotonin üretimine yardımcı olur ve uzun süre tok kalmanıza katkı sağlar. Yumurta ise dopamin üretimini artırarak enerjinizi yükseltir ve zihinsel sağlığınızı destekler. Öncelikle tatlı patatesi soyup dilimleyin ve fırın tepsisine dizin. Üzerine biraz zeytinyağı, tuz ve karabiber serpip 200 derecede yaklaşık 30 dakika fırınlayın ve pişme süresi tamamlandığında üzerine bir veya iki yumurta kırın ve tekrar fırına verin, yumurtalar sevdiğiniz kıvama gelene kadar pişirin. Bu tarif, hem ruh halinizi hem de vücudunuzu besleyerek kendinizi iyi hissettirecektir."