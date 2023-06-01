Özel Hatem Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Kazım Bilecen, prostat tedavisinde THULEP yönteminin daha az komplikasyon ve daha kısa sürede hastane kalış süresi gibi nedenlerden altın standart ameliyat tekniği olma yolunda ilerlediğini ifade etti.

Op. Dr. Kazım Bilecek, prostat idrar torbasının altında yer alan ve spermin sıvı kısmını üreten ortasından idrar yolunun geçtiği glandüler bir organ olduğunu belirterek, prostat bezi 40 yaş sonrası bazı erkeklerde büyümeye başlar ve ortasından geçen idrar kanalını daraltarak prostat hastalığı şikâyetlerine sebep olduğunu ifade etti. Op. Dr. Kazım Bilecen, prostat hastalığı tedavisinde uygulanan ileri teknoloji Thulium Lazer Prostatektomi (ThuLEP) hakkında bilgiler verdi.

Prostat şikayetleri

Op. Dr. Kazım Bilecen, prostat hastalarında görülen şikâyetleri sıraladı:

"Zor, cılız ve ince idrar yapma, sık idrara çıkma, geceleri sık sık idrara kalkma, idrarı başlatmada ve bitirmede gecikme, idrarın sonunun damla damla uzaması , idrar geldiğinde acil idrar yapma hissi(urgenc) , bazen idrarı yetiştirememe, idrar kaçırma(İnkontinans) , idrar yapamama,mesanenin idrar ile dolması (globvezikal) sebebi ile sonda takılmak zorunda kalınması" dedi.

THULEP tekniğinin diğer yöntemlerden farkı

Thulium Lazer Prostat Enüklüasyonu (THULEP) bugün için prostat hastalığı tedavisinde kullanılan en yeni tedavi seçeneklerinden biri olduğunun kaydeden Dr. Kazım Bilecen, "Bugüne kadar kapalı TUR-P ameliyatı kapalı prostat cerrahisinde Altın standart tedavi yöntemi olarak kabul edilirken son yıllarda Lazer cihazlarındaki ve Lazer ameliyat tekniklerindeki gelişmeler ile birlikte ThuLEP ameliyatları hastaya sağladığı avantajları ve artık prostat dokusu kalmadığından dolayı tekrarlama ihtimalinin çok daha düşük olması sebebi ile Altın standart ameliyat tekniği olma yolunda ilerlemektedir.Doku hasarı ve penetrasyon derinliğinin daha az olması ve daha iyi kesme gücü sebebi ile idrarı tutmamızı sağlayan sfinkter kas dokusunun korunması konusunda daha avantajlı olduğu görülmektedir. Ayrıca prostat kapsülü üzerinden geçen sinirler daha iyi korunabildiği için cinsel fonksiyonlar (ereksiyon) etkilenmemektedir,daha az kanamaya sebep olmaktadır bu sebeple kan sulandırıcı kullanan hastalarda dahi bazı durumlarda kullanılabilmektedir,ayrıca doku penetrasyon derinliğinin daha az ve kesme gücünün daha fazla olmasından dolayı işlem esnasında kapsül perforasyonu gibi komplikasyonlar daha az görülmektedir.Bu durumlar daha hızlı bir iyileşme, daha az komplikasyon ve daha kısa hastanede kalış süresi sağlamaktadır" dedi.

THULEP ameliyatı

Ameliyat hakkında bilgi veren Bilecen, "THULEP ameliyatı prostat hacmine bağlı olarak 1-3 saat arasında sürmektedir.ThuLEP cerrahisinde endoskopik el aletleri ile ÜretralMea (dış idrar yolu girişi) dan girerek mesane altında prostat dokusuna ulaşılır. Prostat dokusu çevresindeki kapsül dokusundan Thulium Lazer enerjisi yardımı ile ayrılarak (sanki bir portakalın içi ile kabuğu arasına girilierek , kabuğundan ayrılması gibi ) mesane içine atılır ve mesane içine atılan prostat dokusu Morselatör denen bir alet yardımı ile ,mesane içinden yaklaşık 5-10 dakika gibi bir süre içinde parçalanarak dışarı alınır" şeklinde konuştu

THULEP’in avantajları

Kazım Bilecen, "yönetimin avantajları ile ilgili ise, şöyle devam etti:

"Klasik TUR-P tekniği yaklaşık 80-100 grama kadar olan prostatlara uygulanabilmekte ve ne kadar iyi uygulansada prostatın tamamı temizlenememekte, artık doku kalmaktadır ve prostat tekrarlayabilmektedir. Oysa ThuLEP ameliyatı 100 gramın üzerindeki prostatlara da başarı ile uygulanabilmekte ve TUR-P ile karşılaştırıldığında neredeyse prostat dokusu kalmadığı için prostatın tekrarlama ihtimali yok gibidir. Büyük prostatlarda da uygulanabilir. Mesane taşı ve prostatın birlikte olduğu hastalarda aynı seansta iki problem de tedavi edilebilir. Kalp damar hastalığı olan ,koronerstenti olan ve kan sulandırıcı kullanan hastalarda uygulanabilir. Çok daha az kanama görülür (Açık cerrahi veya kapalı tTur ameliyatına göre). Hastanede kalış süresi çok daha kısadır ( Normalde 1-2 gün içinde sondasız olarak hastaneden çıkılabilir). Sonda daha kısa tutulur( Normal şartlarda 1-2 gün içinde sondası çıkarılır). İdrar akış hızı çok daha yüksektir. ( Prostat glandı tamamen çıkarıldığından dolayı ,TUR ameliyatı ve diğer tedavi tekniklerine göre)."