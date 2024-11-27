Gaziantep’te idrar yaparken zorlanma ve kesik kesik idrar yapma şikayetiyle Anka Hastanesi’ne başvuran hastaya prostat kanseri teşhisi konuldu. Laparoskopik Radikal Prostatektomi ameliyatı gerçekleştirilen hasta, kısa sürede sağlığına kavuştu.

Gaziantep’te yaşayan 66 yaşındaki İbrahim Aba, idrar yaparken zorlanma ve kesik kesik idrar yapma şikayetiyle Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne başvurdu. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik tarafından muayene edilen Aba’ya prostat kanseri tanısı konuldu. Bunun üzerine hastanın ameliyat edilmesine karar verildi. Aba’ya, Laparoskopik Radikal Prostatektomi (kapalı olarak tüm prostat dokusunun çıkarılması) ameliyatı gerçekleştirildi.

Operasyon ile ilgili bilgi veren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Çelik, “Hastamızın operasyonu başarılı geçti. Ameliyatın üçüncü gününde, hastamızı taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Laparoskopik radikal prostatektomide de açık cerrahide olduğu gibi prostat ve arkasındaki seminal bez tümüyle çıkartılır. Daha önce, prostat kanseri hastaları için açık ameliyat yöntemi uygulanırdı. Laparoskopik ameliyatlar sonrası hastalar daha az ağrı hissediyor ve daha çabuk toparlanıyor ve günlük aktivitelerine daha hızlı dönebiliyor. Laparoskopi, 4-5 adet 1 santimlik deliklerden yapıldığı için açık cerrahiye göre, büyük yara izleri olmaması yönünden de avantajlı” dedi.

“Hastalar daha az ağrı hissediyor ve daha çabuk toparlanıyor”

Anka Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, "İleri laparoskopik beceri gerektiren ve belirli merkezlerde yapılabilen bu zor ameliyatı, Gaziantep Anka Hastanesi’nde yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep’te bu yöntemle prostat kanseri ameliyatı yapmış olmak, bölgemizde sunulan sağlık hizmetlerinin geldiği nokta açısından önemli bir gelişme. Açık ameliyat olmak istemeyen prostat kanseri hastaların, daha önce büyük illere gitmek zorunda kalıyordu. Bundan sonra hastalarımız bu ameliyatlar için büyük şehirlere gitmek zorunda kalmayacak. Bu hizmeti bizler de burada sunabilecek durumdayız” diye konuştu.