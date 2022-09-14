Yaşlanan erkeklerin en büyük problemlerinden prostat hastalığının tedavisi artık thulium lazerle daha kolay bir hale geldi. Uzmanlar thulium lazerle prostat tedavisinin diğer tedavi yöntemlerine göre çok daha düşük doku hasarı bıraktığını ve ağrısız bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

Yaşlanan erkeklerin en büyük problemlerinden prostat hastalığının tedavisi artık thulium lazerle daha kolay bir hale geldi. Uzmanlar thulium lazerle prostat tedavisinin diğer tedavi yöntemlerine göre çok daha düşük doku hasarı bıraktığını ve ağrısız bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

Prostat hastalığının tedavisinde son teknolojilerden biri olan ’thulium lazer’ ile prostat tedavi yöntemi Karadeniz Bölgesi’ndeki hastanelerde nadir uygulanıyor. Diğer prostat tedavi yöntemlerine göre çok daha avantajlı bulunan bu yöntem, VM Medİcal Park Samsun Hastanesi ve Liv Hospital Samsun’da da uygulanıyor.

“Daha düşük hasar veriyor”

Thulium lazerin çok daha düşük hasar verdiğine dikkat çeken VM Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Uzm. Opr. Dr. Burak Yavuz Kara, “Yaşlanan erkeğin en büyük problemlerinden biri prostat hastalığıdır. Özellikle ilaçların da işe yaramadığı durumlarda prostat ameliyatları, hastalara uygulayacağımız seçeneklerin başında geliyor. Bununla ilgili yıllar boyunca yapılan açık ve kapalı bazı yöntemlere göre artık çok daha avantajlı bir ameliyat yöntemi var. Lazer prostat, holmium lazer ve son dönemde özellikle holmium lazerden de sonra çıkan thulium lazer de bu seçeneklerin başında geliyor. Özellikle bu ameliyatlarda kanamanın düşük olması, çok daha fazla bir dokunun çıkması, komplikasyon oranının çok düşük olması ve iyileşmenin çok hızlı olması bizim için en büyük avantajlardır. Thulium lazerin çok daha düşük doku hasarı vermesinden dolayı son dönemlerde daha fazla tercih edildiğini söyleyebiliriz. Özellikle bizim uyguladığımız thulep hastalarında birinci ay sonundaki anlamlı idrar akışının olması, idrar kaçırmanın olmaması, herhangi bir idrarda yanma, kanama şikâyetlerinin olmaması yüz güldüren sonuçlardır” dedi.

“Hastalar daha kısa sürede iyileşip normal yaşantılarına dönebilmektedir”

Thulium lazer kullanımı sonrası hastaların daha kısa sürede iyileştiklerini söyleyen Liv Hospital Üroloji Uzm. Doç. Dr. Mehmet Çetinkaya, “Günümüzdeki prostat tedavisinin eskiden yaptığımız konvansiyonel tur yöntemleri artık yerini lazere bırakmaktadır. Lazerde kullandığımız enerji kaynaklarına göre başlangıçta holmium lazer kullanırken artık günümüzde thulium lazerler de kullanıma geçmiştir. Tabi lazerlerin klasik konvansiyonel yöntemleri ve avantajları bulunmaktadır. Birincisi enükleasyon cerrahi yapma imkânı sunarak prostatın çıkarılmasını ve böylelikle de hastanın tekrardan prostatının nüksetmesinin önüne geçilmesini sağlamaktadır. Ayrıca prostat dokusu çıkarılırken hastaların kullandıkları antikoagülan ilaçlar sorun teşkil etmemektedir. Minimal kanamayla cerrahi tamamlanabilmektedir. Hastalar daha kısa sürede iyileşip normal yaşantılarına dönebilmektedir. Biz de bu tedaviyi alan hastalarımızın daha mutlu olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

“Mesane tümörleri ve taş hastalıklarında da kullanabilir”

Thulium lazer tedavisinde Karadeniz Bölgesi’nde öncü merkezlerden olduklarını ifade eden Doç. Dr. Mehmet Çetinkaya, “Bundan sonra da thulium lazerle prostat cerrahisini gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu cihazı sadece prostat cerrahisi için değil mesane tümörlerinde ve taş hastalıklarında da kullanacağız” şeklinde konuştu.

“Ameliyat esnasında herhangi bir sıkıntı yaşamadım”

Prostat hastalığı için thulium lazer tedavisi görerek sağlığına kavuşan 67 yaşındaki Tahsin Diler ise ameliyat sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşamadığını dile getirerek “Ameliyat olmadan önce çok sık tuvalete çıkıyordum. Ameliyat olalı 1 ay oldu ve şu anda daha iyiyim. Ameliyat sırasında da herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Hocam her şeyi çok güzel yapmış. Benim gibi bu hastalığı yaşayan insanlara bu tedaviyi tavsiye edebilirim. Şu anda çok mutluyum” ifadelerini kullandı.