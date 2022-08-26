Bankaların vatandaşları 10’arlı gruplar halinde içeriye alması sebebiyle bütün gün sırada bekleyen, ancak işlem yaptıramayanlar emekliler, şanslarını ikinci günde de denemeye devam edeceklerini belirttiler.

Bilecik’te selin ardından temizlenmeyen Dalakdere vatandaşları tedirgin ediyor

Bilecik’te selin ardından temizlenmeyen Dalakdere vatandaşları tedirgin ediyor

Özel bankaların emekli promosyon kampanyaları son aylarda büyük ilgi görüyor. Bununla birlikte emekli vatandaşlar, promosyonlardan yararlanabilmek adına bazı banka şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Sabahın erken saatlerinde bankaların önünde sıraya giren vatandaşlar, Porsuk Çayına kadar uzanan kuyruk oluşturdu. Mesai saatinden önce maaş hesabını değiştirecekleri bankalara gelen vatandaşlar, uzun saatler boyunca çay manzarası eşliğinde sıra bekledi.

Eskişehir’de emekliler, 8 bin liraya varan promosyon uygulamasından yararlanmaya çalışırken, özel bir banka şubesinin önünde oluşan kuyruk Porsuk Çayına kadar uzandı.

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