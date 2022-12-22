Yapılacak projenin amacını açıklayan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "Bocce sporunun cinsiyet fark etmeksizin herkesçe başarılı bir şekilde yapılabileceğini, toplumsal ön yargıları yıkarak engelli kız öğrencilerin de eğitim alarak başarılı sporcular olabileceğini kanıtlamaktır. Kurslar sonrasında öğrencilerin lisanslanarak yerel ve ulusal müsabakalara, sonrasında alanlarında uluslararası faaliyetlere katılımı hedeflenmektedir" dedi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Avustralya Büyükelçiliği’nin 2022-2023 doğrudan yardım programı çerçevesinde hazırladığı “Bocceyi Pasifik Rengine Boyuyoruz” projesi ile 111 bin 851 TL hibe almaya hak kazandı.

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