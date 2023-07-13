Kastamonu Üniversitesi’nde araştırmacılara yönelik gerçekleştirilen "Projenizi Birlikte Yazıyoruz" programının ikinci dönemi, proje yazma eğitimleri ile başladı.

Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde yer alan Proje Destek Ofisi (PRODO) tarafından organize edilen “Projelerinizi Birlikte Yazıyoruz” programının ikinci dönemi başladı. Program, TÜBİTAK 1001, 1003, 1005, 3005 ve 3501 programlarına proje başvurusu gerçekleştirecek araştırmacılara yönelik proje yazma eğitimleri ile başladı. Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Unat ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Nuray Emin tarafından gerçekleştirilen eğitimlere Kastamonu Üniversitesinin farklı fakültelerinden birçok araştırmacı katıldı.

Kastamonu Teknokent İnebolu Salonunda sosyal ve fen alanında proje hazırlayacak olan araştırmacılara yönelik düzenlenen eğitimlerin ardından yönderlik süreci başlayacak ve altı haftalık yönderlik süreci gölge panel uygulaması ile tamamlanacak.