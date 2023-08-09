Marmaris İçmeler Mahallesi’nde Belediyenin hayata geçirmeyi planladığı yatırımlardan biri olan ’İçmeler çok amaçlı salon’ projesinin yerini beğenmeyen mahalle sakinleri imza kampanyası başlattı. Konuyla ilgili toplanıp açıklama yapan grup, "Projeye karşı değiliz yapılması planlanan alana karşıyız" belediyenin proje alanını değiştirmesini istedi.

Marmaris Belediyesinin 6 dev projesi arasında yer alan ve toplamda 698 milyonluk yatırımlardan biri olan ’İçmeler Misafirhane-Ticarethane’, "İçmeler Çok Amaçlı Salon-Yer Altı Otoparkı-Pazar Yeri’ projesinin yerinin farklı bir yerde olmasını talep eden vatandaşlar İçmeler Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. 2 yıl önce yaşanan orman yangınları afetinden en çok zarar gören ve ormanların neredeyse tamamı yanan bölge halkı projenin yapılacağı alanın alanın olduğu halde yeşil dokusu ile kalmasını istediler.

‘Proje güzel ama yeri yanlış’

Projenin yerinin değiştirilmesini isteyenlerden Emekli Öğretim Üyesi Sevim Demiral “Düşünülen projenin yapılacağı yerin hemen yanında bir anaokulu var, anaokulundaki çocukların güvenliği sebebiyle yapılmamasını istiyorum. Araçların giriş-çıkışı park yeri gibi yoğunluklar çocuklarımız için tehlike arz ediyor. Nefes aldığımız bir alan, akşamları çocuklarımızla oyunlar oynayabildiğimiz alan. Yeşile, doğaya bu kadar önem verilen yerde buranın 4 katlı bir beton yığınına dönmesini istemiyorum. Depremde, yangında ya da herhangi bir afette toplanma alanı, evet İçmelerin bir otoparka ihtiyacı olduğunu ben de düşünüyorum fakat şehrin göbeğindeki alanımıza, meydanımıza değil. Ormanlarımız yandı lütfen parkımızı bize bırakın.” diyerek projenin farklı bir yerde yapılmasını istediğini belirtti.

İçmeler yaşayanı Funda Buyurucu ise “Doğma, büyüme buralıyım. Bu alana bir düğün salonu yapılmasını kesinlikle istemiyorum. Referandum tarihinde işim nedeniyle ben burada olmayacağım. Bu alanın beton yığını olmasını istemiyorum. Bu projeye karşı çıktığımız için ’içmeler halkına da yaranılmıyor’ diye bir ifade kullanılıyor. Çimde oturup hoş sohbet etme imkanını neden insanların elinden alıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş ise “Çocuklarımızın oyun alanını yıkıp yerine çok amaçlı salon projesini bu alan için uygun görmüyoruz. Bu alana 4 katlı bina yapılacağını bir şirkete yap-işlet projesi kapsamında 29 yıllığına devredildiği söylentilerini duyduk. Kamu malı başka bir şirkete devredilerek kaderine terk edilmiş olacak. Burası gençlerin oynadığı, çocukların eğlendiği yeşil alan. İçmeler ’in son yeşil meydanı. Bizim olası afetlerde toplanma alanımız. Projenin yapılması istenen alan bizim meydanımız, en güvendiğimiz alan. Yanlıştan geri dönülsün" diye konuştu.

Alanda toplanan çocuklar da oyun oynadıkları parkta bu projeyi istemediklerini belirterek büyükleri gibi proje alanının değiştirilmesini istediler.