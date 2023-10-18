Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 projeleri desteklenen akademisyenlerin başarılarını kutlamak ve tebriklerini iletmek üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Serkan Yıldırım ve yardımcıları Prof. Dr. Selda Örs ile Doç. Dr. Bilal Nişancı akademisyenlere ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretlere ayrıca, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam, Kazım Karabekir Fakültesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Şimşek, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Nuri Selçuk, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Orbak ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Abdulkadir Kan refakat etti.

Ziyaret kapsamında, TÜBİTAK 1001 projeleri desteklenen akademisyenler; Doç. Dr. Seda Okumuş, Doç. Dr. Alper Baran, Doç. Dr. Derya Anıl, Doç. Dr. Esra Kavaz Perişanoğlu, Doç. Dr. Neslihan Serçeoğlu ve Doç. Dr. Songül Cömert Kılıç tebrik edildi.

Kendi alanlarında başarılı ve öncü olan akademisyenleri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Atatürk Üniversitesinin araştırma ve teknolojik gelişmelere verdiği önemin, proje geliştirme alışkanlığını kültür haline getirdiğini söyledi.

TÜBİTAK ve AB destekli projelerde yer alan akademisyenlerin, bilimsel ve teknolojik alanda gösterdikleri başarılarla ön plana çıktıklarını aktaran Prof. Dr. Yurtcan, başarıların; üniversitenin ülke çapında ve uluslararası düzeydeki bilimsel etkinliklerde aktif rol gösterdiğini vurguladı.

TÜBİTAK 1001 projeleri desteklenen alan akademisyenler ve projeleri ise şu şekilde sıralandı:

Proje Yürütücüsü, Proje Adı

Doç. Dr. Seda Okumuş

Fen öğretiminde artırılmış gerçeklik destekli model tabanlı öğretim etkinliklerinin tasarımı, uygulanması ve çeşitli değişkenler bakımından değerlendirilmesi: Bir tasarım tabanlı araştırma ve karma desen yaklaşımı

Doç. Dr. Alper Baran

Diyetsel Deoxynivalenol (DON) Ve Modifiye Mikotoksinlerin (3-ADON, 15-ADON ve DON-3-Glc) Zebra Balıkları ve Sonraki Nesil Larvalarındaki Toksik Etkilerinin Multi-Omik Yaklaşımla Belirlenmesi ve Vitamin E’nin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması

Doç. Dr. Derya Anıl

Pofut1 Inhibitörü Potansiyeli Olan 4-Aminopirazolo[3,4-D] Pirimidin Türevlerinin Tasarlanması, Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması

Doç. Dr. Esra Kavaz Perişanoğlu

Geçiş Metal Diselenidli Esnek Süperkapasitör Elektrotların Üretimi/Karakterizasyonu ve Süperkapasitör Aygıt Tasarımı

Doç. Dr. Neslihan Serçeoğlu

Lezzetin Somutlaştırılması: Nörobilim Araştırmalarında Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri Aracılığıyla Yöresel Nörogastronomik Unsurların Duyularımızla İlişkisinin Tespiti

Doç. Dr. Songül Cömert Kılıç

Optimal Özellikli Küresel Şekilli Bakteriyel Selüloz (Kbs) Örneklerinin Karakterizasyonları Yapılarak Üretilmesi Ve Üretilen Optimal Özellikli Kbs ve Ayrı Ayrı Borik Asit, Hidroksiapatit ve Prp Emdirilmiş Kbs Örneklerinin Insan Osteoblast Hücreleri Ve Kemik Rejenerasyonu Üzerindeki Etkinliklerinin In-Vitro ve In-Vivo Olarak Değerlendirilmesi