Son yıllarda sosyal bilimler alanındaki projelerinde gözle görülür bir artış yaşanan Atatürk Üniversitesinde, Proje Destek ve Koordinasyon Ofisinin Sosyal ve Beşerî Bilimler alanında yapmış olduğu etkinlikler, paneller, eğitim ve bilgi günleri meyvelerini vermeye başladı. Bu bağlamda Atatürk Üniversitesinin sosyal bilimler alanındaki 3 projesi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenmeye hak kazandı.

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit tarafından hazırlanan "Din Psikolojisi Alanında Dindarlığın Yapay Zeka Teknikleri ile İncelenmesi" isimli proje, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Coşkun Erdoğan tarafından hazırlanan "Yassiçemen Savaşının Yerinin Tespiti ve Yol Güzergâhları" isimli proje ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gamze Alak tarafından hazırlanan "Otizm Spektrum Bozukluğu Damgalama Karşıtı Akran Eğitimi Programının Geliştirilmesi ve Programın 5. Sınıf Öğrencilerinin Otizm Spektrum Bozukluğuna Yönelik Bilgi, Tutum, Davranışsal Niyet ve Düşünülen Benzerlik Düzeyleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi" isimli projeler Atatürk Üniversitesine kazandırılarak önemli bir başarı elde edildi.

“Proje Alışkanlığı Atatürk Üniversitesinin Kodlarında Mevcut”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın, TÜBİTAK bünyesinde desteklenen projelerde görev alan akademisyenlerin başarılarını kutlamak ve tebriklerini iletmek üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Serkan Yıldırım ve yardımcıları Prof. Dr. Selda Örs ile Doç. Dr. Bilal Nişancı ziyaret gerçekleştirdi.

Kendi alanlarında başarılı ve öncü olan akademisyenleri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Atatürk Üniversitesinde kültür haline gelen proje alışkanlığının son yıllarda artarak devam ettiğini ve bunun sosyal bilimlerdeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirterek, bu projelerle edinilen bilgi ve deneyimlerin hem üniversiteyi hem de toplumu olumlu bir şekilde etkilemeye devam edeceğini söyledi.