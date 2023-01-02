Bilecikli bir grup öğretmen, 2021-2022 eğitim öğretim yılının eTwinning ulusal kapanışı 13’üncü eTwinning Ulusal Konferansı’nda Bilecik’i temsil ettiler.

Bilecikli bir grup öğretmen, 2021-2022 eğitim öğretim yılının eTwinning ulusal kapanışı 13’üncü eTwinning Ulusal Konferansı’nda Bilecik’i temsil ettiler.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılından itibaren her yıl geleneksel olarak yapılan eTwinning Ulusal Konferansı, bir önceki yıl yaptıkları proje ile ’Avrupa kalite etiketi’ almaya hak kazanan öğretmenler arasından en yüksek puan almayı başaran 200 öğretmenin katılmaya hak kazandığı üst düzey bir eğitim organizasyonunda Bilecikli öğretmenler ilke imza attı.

Bilecik son iki yılda ulusal projelere katılım ve pay almada ön plana çıktı. Bilecik’ten ulusal projelere yoğun bir katılım gösterirken TÜBİTAK 4007’de iki proje kazanan tek il oldu. Antalya’da gerçekleştirilen konferansa Bilecik’i temsilen Hasan Kurnaz, Hatice Özsakarya ve Tuğçe Korkubilmez, iyi örnekler uygulaması çerçevesinde proje standı açtılar.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, yaptıkları projeler ile Bilecik’e önemli katkılar sunan öğretmenlere teşekkürlerini iletti.