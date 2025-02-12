Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeline yönelik düzenlenen "Proje Yazma Eğitimi" gerçekleştirildi.

Rektörlük Çalıştay Salonu’nda Araştırma Dekan Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Aydın tarafından verilen eğitim, Araştırma Dekanlığı’nın görev alanlarının ve faaliyetlerinin tanıtımıyla başladı. Bilimsel çalışmaların kayıt altına alınması, görünürlüğünün ve tanınırlığının artması, bütçesel destek sağlanması ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla projelerin büyük önem taşıdığını söyleyen Doç. Dr. Aysun Aydın, proje yazım sürecinin; ön hazırlık, proje planlaması ve proje yazımı olmak üzere üç aşamada gerçekleştirildiğini ifade etti.

Proje planlamasının, çözüm sunularak iyileştirilecek sorunun belirlenmesi, literatür taraması yapılması, veri toplanması ve katkı sağlayacak paydaşların belirlenmesiyle başladığını belirten Aydın, projeye en uygun destek programının seçilmesinin kritik bir adım olduğuna dikkat çekti.

"Bir projenin değerini belirleyen en önemli unsur, özgünlüğüdür"

Proje başlığı ve anahtar kelimelerin, proje yazım sürecinde en dikkat çekici ve değerlendirme sürecini etkileyen kritik unsurlar olduğunu sözlerine ekleyen Doç. Dr. Aysun Aydın, Araştırmanın neden yapıldığı, diğer projelerden farkı, hangi yöntemle yürütüleceği ve beklenen çıktılar projenin özet kısmında mutlaka yer almalıdır. Özgün bir araştırma projesi için iyi bir literatür taraması yapılması ve araştırma sorusunun titizlikle oluşturulması gerekir" şeklinde konuştu.

Bir projenin değerini belirleyen en önemli unsurun, araştırma projesinin özgünlüğü olduğunun altını çizen Doç. Dr. Aydın, eğitim kapsamında, Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı ve Özel Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı’nı tanıttı. Programların temel özellikleri, başvuru takvimleri, proje yürütücülüğü için gerekli yeterlilikleri ile değerlendirilme kriterleri hakkında detaylı bilgiler sunan Öğretim Üyesi TÜBİTAK’ın geçmiş yıllarda desteklediği öncelikli projeler hakkında da bilgiler verdi.

Eğitim sonunda konuşan Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin, Araştırma Dekanlığı olarak eğitim programının yanı sıra gelecekte hazırlanacak projelere destek vermeye devam edeceklerini belirtti. TÜBİTAK ve diğer kuruluşların projelerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Tekin, muhtemel iş birlikleri halinde her iki kurumunda önemli derecede toplumsal fayda sağlanacağını dile getirdi.

Eğitim, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.