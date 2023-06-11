Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katılan Demirözü Gökçedere Çok Programlı Anadolu Lisesi, coğrafya alanındaki ’Bayburt Doğa Tarihi Müzesi’ projesiyle Türkiye 2’ncisi oldu.

Gökçedere Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinden Güler Baydan, Ayşegül Satılmış ve Burhan Bakır coğrafya öğretmenleri Alituran Ocak’ın rehberliğinde Türkiye Finallerinde Bayburt’u temsil etti.

Bayburt ili sınırları içinde mevcut denizel fosil alanlarının tespiti, tescili ve akabinde Türkiye’nin 7’nci Kapsamlı Doğa Tarihi Müzesini Bayburt’a ve Türkiye’ye kazandırmayı hedefleyen proje yarışmada en iyi 2’nci proje unvanını kazandı.

’Bayburt Doğa Tarihi Müzesi’ projesi kapsamında ayrıca mevcut tabiat varlıklarının koruma altına alınıp sürdürülebilir bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılması ve Bayburt’u turizme dayalı kalkınma hedeflerine bir adım daha yaklaştırması amaçlanıyor.