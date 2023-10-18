Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)’nün “TAGEM Vizyon 23 Belgesi” dahilinde, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen Ar-Ge projelerinin tanıtımı amacıyla “Proje Tanıtım Günleri Etkinliği” düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe; Vali Yardımcımız Yusuf İzci, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü İdari İşler ve Kordinasyon Daire Başkanı Birol Karadoğan, Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanı Doç. Dr. Davut Keleş, il protokolü ve davetliler katıldı.

Kurum çalışmaları hakkında yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmelerin ardından Meyve/Asma Genetik Kaynakarı Araştırma Projesi ile üretimi yapılan elma, armut, üzüm, erik ve yöresel ürünlerin ikramı sonrası program sona erdi.