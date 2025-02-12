Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Şehit Eren Öztürk Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu ve Şehit Murat Sarıgül İmam Hatip Ortaokulu proje sınıfı öğrencisi Abdurrahman Akyol, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında bölge ikincisi oldu.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasının bölge finali Tunceli’de yapıldı. Yarışma sonucu Ahlat Müftülüğü ve Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü protokolüyle ilçede açılan Şehit Eren Öztürk Yatılı hafızlık Kur’an Kursu ve Şehit Murat Sarıgül İmam Hatip Ortaokulu proje 5. sınıf öğrencisi Abdurrahman Akyol, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında bölge ikincisi oldu.