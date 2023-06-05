Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesindeki ortaokul 5. Sınıf düzeyindeki proje sınıflarına girecekler için düzenlenen öğrenci seçme sınavına başvuruda son haftaya girildi.

Seçkin öğretmen kadrosu, akademik başarıları ve fiziksel imkânlarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif açıdan öğrencilerine bir çok imkan sağlamasıyla dikkat çeken okulda 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında bünyesindeki ortaokul 5. Sınıf düzeyindeki proje sınıflarına kaydı yapılacak öğrencilerin belirlenmesi için seçme sınavı yapılacak.

Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil ve Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık proje sınıfı olmak üzere iki farklı proje sınıfına alınacak öğrenci seçme sınavı 11 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. İlkokul 4. Sınıf müfredatından yapılacak olan sınav sonucunda Yabancı Dil proje sınıfı ile Hafızlık proje sınıflarına sınırlı kontenjan dahilinde 24’er öğrenci kayıt yaptırma hakkını elde edecek. 5. sınıf öğrenci proje kontenjanı toplamı ise 48 öğrenci olarak belirlendi.

Yapılacak olan seçme sınavında ayrıca birinci öğrenciye 4000, ikinci öğrenciye 3000,üçüncü öğrenciye ise 2000 TL kayıt başarı bursu verilecek.

Zonguldak’ta ortaokula sınavla öğrenci alan tek okul olma özelliğine sahip olan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank İmam Hatip Lisesinin Ortaokul kısmındaki proje sınıflarına 4.sınıfı bitiren 5. sınıfa başlayacak kız öğrenciler müracaat edebilecekler. Proje okul başvuruları, öğrencinin bulunduğu ilkokul idaresi ya da online olarak

https://sehitprofdrilhanvarankkizanadolu.meb.k12.tr/icerikler/5sinif-proje-sinifi-ogrenci-kabul-sinavi_13961858.html adresi üzerinden yapılabiliyor.