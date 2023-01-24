Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşması ve bilimsel destek ile hibelerden yararlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, düzenlediği eğitimle Çerçeve Programlarıyla yeni tanışan veya programda az deneyime sahip potansiyel katılımcılara yeni Ufuk Avrupa Çerçeve Programı hakkında bilgi verdi.

Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşması ve bilimsel destek ile hibelerden yararlanması amacıyla çalışmalarını sürdüren Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, düzenlediği eğitimle Çerçeve Programlarıyla yeni tanışan veya programda az deneyime sahip potansiyel katılımcılara yeni Ufuk Avrupa Çerçeve Programı hakkında bilgi verdi.

Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleşen eğitime; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan ve Proje Geliştirme Ofisi ile çok sayıda akademisyen katıldı. Prof. Dr. Selda Örs tarafından Avrupa Birliği araştırma ve yenilik programı ile projeleri hakkındaki bilgiler sunulan eğitimde; Ufuk Avrupa Programı özelinde, programın alt alanlarında yayımlanan çalışma programları, açık çağrılar, proje başvuru metni taslakları ve bu program çerçevesinde oluşturulacak Ar-Ge ve inovasyon iş birliklerine nasıl dahil olunacağı hakkında bilgiler paylaşıldı.

Atatürk Üniversitesinden yaklaşık 100 akademisyenin katıldığı eğitimde Selda Örs, Proje Koordinasyon Ofisinin periyodik olarak yapılacak eğitimlerle ve bilgi günleriyle Atatürk Üniversitesinde Avrupa Birliği fonlarının tanıtılacağını, ilgilenen akademisyenler için teorik ve uygulamalı destekler sağlanmaya devam edileceğini söyledi.

Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar Avro’luk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesinin hedeflendiğini belirten Prof. Dr. Örs, Ufuk Avrupa bileşenleri altında yer alan bileşenlerde; alan, küme ve misyonlarda sürekli çağrılar açıldığını da aktardı.