GE ekibi bu defa pehlivan develer ve yarış atları için mesai harcadı. Ege Bölgesi içerisinde yer alan endemik bitkiler ile AR-GE faaliyetlerini sürdüren Karya Farma HBX AR-GE(BAP) Bilimsel Araştırmalar Projelerine yarış atı ve güreş develeri için HBX-Extra Enerji çalışması yaptı.

GE ekibi bu defa pehlivan develer ve yarış atları için mesai harcadı. Ege Bölgesi içerisinde yer alan endemik bitkiler ile AR-GE faaliyetlerini sürdüren Karya Farma HBX AR-GE(BAP) Bilimsel Araştırmalar Projelerine yarış atı ve güreş develeri için HBX-Extra Enerji çalışması yaptı.

İngiliz Safkan ve Arap Safkan yarış atları başta olmak üzere güreş develerini de kapsayan besin değerleri oldukça yüksek bir çalışma yapmanın heyecanı içinde olduklarını ifade eden Karya Farma HBX AR-GE Projeler Koordinatörü Hakan Başlık, “Yarış atlarının ihyacı olan besin maddeleri atın kendi kilosuna yani ağırlığına, mizaç ve yapılan işe (eğitim, test, dinleme) bağlıdır. Atlar için yem olarak kullanılan karma yem, vitaminler ve minarelerle zenginleştirilmiş, genellikle şifalı bitkiler içeren tüm gerekli maddeler farklı transfer işlemleri ile sıvı formata getirilerek ‘hbx-extra energy’ adıyla yeni bir çalışma yaptık. Şu anda yarış atları ve pehlivan develer üzerinde bu yeni ürünü deneme aşamasında kullanıyoruz. Çalışmamızdan oldukça ümitliyiz” dedi.

Yarış atlarının, yaşama paylarına ilaveten enerjiye ihtiyaç duyduklarını ayrıca su ve elektroliti terleme ile kayıptan dolayı daha fazla tükettiklerini ifade eden Başlık, “HBX AR-GE faaliyetleri çerçevesinde yer alan besin değerleri oldukça yüksek patentli çalışmalar bir araya getirilerek sıvı içerikli "HBX- Ekstra Energy" ile yarış hayvanlarının günlük besin ihtiyaçlarına ilaveten potasyum ve kalsiyum bakımından ek gıda olarak tasarlanmıştır. Proteinler tüm yaşam boyunca mutlaka gerekli olan bir besin maddesidir. Atlar, kalsiyum ve fosfor elementlerine diğer elementlere göre daha fazla ihtiyaç duyarlar. Birbirinden ilginç ve spesifik 18 patentli çalışmamıza bir yenisini daha ekledik. Aydın merkezi olmak üzere birçok devlet ve vakıf üniversiteleri ile işbirliği içerisinde bir yandan çalışmalarımıza devam ederken diğer yandan Aydınımızın tanıtımına katkı sunma gayreti içerisindeyiz” dedi.