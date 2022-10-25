Türkiye’deki öğrencilerin matematiği dokunarak ve izleyerek öğrenmesini sağlayıp matematiği sevdirmek amacıyla Proje Adası tarafından Aydın’da hazırlanan matematik müzesinin Rize’de de kurulması için protokol imzalandı.

Türkiye’deki öğrencilerin matematiği dokunarak ve izleyerek öğrenmesini sağlayıp matematiği sevdirmek amacıyla Proje Adası tarafından Aydın’da hazırlanan matematik müzesinin Rize’de de kurulması için protokol imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın matematik dersini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak kolaylaştırmak ve bu dersi öğrencilerin küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlamak amacıyla ‘her yerde matematik’ anlayışıyla başlatılan ‘Matematik Seferberliği’ çerçevesinde Rize Fatma Nuri Erkan Bilim Sanat Merkezi’ne kurulacak olan Matematik Müzesi ve Matematik Oyun Atölyesi için protokol imzalandı.

Üstlenici firma Proje Adası Eğitim Hizmetleri’nin Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kılıç, sponsor firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Toptan, Rize Fatma Nuri Erkan Bilim Sanat Merkezi Müdürü Cengiz Gözcü tarafından imzalanan proje çerçevesinde Aralık ayında Rize’ye 100 istasyonlu Matematik Müzesi ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıdığı belirtilen Milli Eğitim Matematik Öğretim Programı’na birebir uyumlu 350 oyunlu Matematik Oyun Atölyesi kazandırılacağı belirtildi.

Matematik Müzesinin ve Matematik Oyun Atölyesi’nin proje mimarlığını Proje Adası Genel Direktörü Metin Akyol yapacağı müzenin sadece Rize’ye değil tüm Doğu Karadeniz’e hitap edeceği bunun yanında Rize’nin tanıtımına ve turizmine katkı sağlayacağı belirtildi.