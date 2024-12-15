Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent bünyesinde 18 patentli çalışmasıyla dikkat çeken Karya Farma HBX Ar-Ge, inovatif bir tedavi yöntemiyle kanser ve enfeksiyon hastalıkları ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmalarını ‘Programlanmış Hücre Ölümü Sistemi’ üzerinde sürdüren Karya-Farma, yeni çalışmalarının kanser ve enfeksiyonlara umut olduğunu belirtti.

Karya Farma HBX-2371’in doğal bileşenlere dayalı ve toksik yan etkileri minimuma indirilmiş birçok patenti bir arada bulunduran bir tedavi yöntemi sunduğu kaydedildi. Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, projenin, kanser hücrelerinin metabolizmasını bozarak apoptozu (programlanmış hücre ölümü) tetikleyen, bağışıklık sistemini güçlendiren ve hücresel düzeyde iyileşmeyi hedefleyen yenilikçi bir formülasyona sahip olduğunu Kaydeden Başlık, “Bu tedavi yöntemi; oral, topikal, lipozomal, inhalasyon, serum ve rektal fitil gibi farklı uygulama yollarıyla bireysel ihtiyaçlara uygun hale dönüştürülüyor. Böylece tüm kanser türlerinde ve enfeksiyon hastalıklarında etkili bir çözüm sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Proje’nin, çok yönlü bir tedavi yaklaşımıyla öne çıktığını ifade eden Başlık ürünlerin oral kullanım, nebulizatör yoluyla uygulama, kapsül formunda kullanım, topikal uygulama, lipozomal uygulama, rektal fitil formu ve serum formunda uygulama sistemi ile uygulandığını kaydetti.

Başlık, projenin başarısının multidisipliner bir yaklaşımla mümkün olduğunu belirterek, “Onkolog, farmakolog, biyokimyacı, nefes terapisti ve diyetisyenlerden oluşan bir ekip, tedavinin her aşamasında hastaları destekleyecek. Tedavinin etkinliği düzenli kan testleri, PET/CT görüntülemeleri ve biyomarker analizleriyle kontrol edilecek” dedi.

Karya Farma’nın Ar-Ge ekibi, laboratuvar ortamında test ettiği HBX-2371 formülasyonunu klinik deneylere taşımaya hazırlandığı, tedavi sürecinin akut vakalarda 6 ay gibi kısa bir sürede sonuç verebileceğini söyleyen Başlık, “Kronik vakalarda ise uzun vadeli destek tedavileriyle hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. HBX-2371, tamamen doğal bileşenlere dayalı bir ürün. Toksik yan etkileri azaltmayı ve hastaların bağışıklık sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Projede nanoteknoloji ve biyoteknoloji gibi ileri düzey teknolojileri kullanıyoruz” dedi.