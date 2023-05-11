Kiloları nedeniyle sağlık problemi yaşamaya başlayan ve bundan kurtulmak için de Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezi’ne başvuran 56 yaşındaki hasta, uygulanan programla 11 ayda 27 kilo zayıflayarak sağlıklı yaşama merhaba dedi.

Hareketsiz yaşam ve troid rahatsızlığıyla birlikte kilo alıp vermeye başlayan ve 115 kiloya kadar çıkan Mehmet Ali Ortayağcı, kalıcı bir çözüm bulmak için Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezi’ne başvurdu. Gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra Diyetisyen Emine Ayvaz tarafından hazırlanan diyet programını uygulamaya başlayan Mehmet Ali Ortayağcı 11 ay boyunca diyet programına sadık kalarak 27 kilo verdi. Verdiği kilolardan sonra eski sağlıklı günlerine geri dönen Mehmet Ali Ortayağcı duygularını şu şekilde ifade etti: “ Pandemiyle birlikte dönem dönem kilo alıp - verme sıkıntısı yaşadım. En son 115 kiloya çıktım. Kiloyla birlikte merdiven çıkarken ve nefes alırken zorlanmaya başladım. Sağlıklı kilo vermek için Pamukkale Sağlıklı Hayat Merkezi’ne geldim. Zorlu ve sabır gerektiren bir süreç sonunda 27 kilo verdim. Kilolardan sonra kendimi daha iyi hissediyorum. Bundan sonraki süreçte de kilomu sabit tutmaya çalışacağız” dedi.

“Fazladan yediğimiz meyvelerin enerjisi yağa çevrildiği için porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir”

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin uyması gereken 4 altın kuralı anlatan diyetisyen Emine Ayvaz da “Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte uyku ve yemek düzeni değiştiği için öğünler tam saatinde yapılmamakta bazen kahvaltı öğlen yemeği yerine geçebilmektedir. Bu durumlarda öğün atlamamaya özen göstermek kilo kontrolü sağlamanızı kolaylaştıracaktır. Atlanan öğle yemeği akşama yeme isteğinizi artırabilir. Öğleden sonra küçük de olsa yapacağınız bir ara öğün akşam yemeğinde daha kontrollü olmanıza yardımcı olacaktır. Yaz akşamlarının uzun olması nedeniyle de gece atıştırmamaya özen gösterilmelidir. Gökkuşağı misali rengarenk yaz meyvelerine hayır diyemeyenlerdenseniz size güzel haberlerim var. Meyveler günlük beslenme rutinimiz de başrolü oynayan besin gruplarımızdandır. Vitamin ve mineral desteği, posa miktarı ve daha birçok sebepten ötürü günlük olarak en az 1-2 porsiyon meyveyi beslenme listenize eklemelisiniz. Ancak her şeyin fazlasının zarar olduğunu unutmamak gerekir. Fazladan yediğimiz meyvelerin enerjisi yağa çevrildiği için porsiyon kontrolüne dikkat edilmelidir” dedi.

Sıcak yaz günlerinde sıvı takviyesi şart

Ayvaz, “Vücudumuzdaki sıvı ve elektrolit kaybı; ter, solunum, dışkı ve idrar ile olur. Yaz sıcaklarında bu kayıp çok daha fazladır. Bu kaybı yerine koymak için de kadınların günde ortalama 2 litre, erkeklerin ise 2,5 litre suya ihtiyacı vardır. Eğer egzersiz yapıyorsak bu miktara her yarım saat için 1-2 bardak daha eklenmelidir. Yaz aylarında artan sosyallikle uyku düzenleri değişebiliyor. Değişen uyku düzeni kilo almanızı tetikleyebilir. Yeterince kaliteli bir uyku alamadığınızda vücudumuz açlık hormonlarını düzenlemekte zorlanır. Günde en az 6 saat uyumaya özen gösterin” diye konuştu.