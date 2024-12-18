Bursa'da Rehber Tansu Erçevik öncülüğünde ve Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’in katkılarıyla 17 profesyonel turist rehberi, Gemlik ilçesinde incelemelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde, rehberler, ilçe merkezi ve köyleri, doğal ve tarihi bölgelerinde çalışmalar yaptı. Yeni rotalarına Gemlik’i de ekleyeceklerini ifade eden rehberler, Gemlik’in eşsiz bir coğrafya ve binlerce yıllık tarihi değere sahip olduğunu da kaydetti.

Profesyonel turist rehberi Tansu Erçevik, “Bugün 17 meslektaşım ile Gemlik ve köyleri eğitim gezimizi tamamladık. Desteklerinden ve katkılarından dolayı Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’e çok teşekkür ederim. Gemlik turizmini geliştirmek amacıyla yapılacak her projede destek olmaya hazırız” dedi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik’te inceleme gezilerini tamamlayan rehberlere teşekkür ederken, sunacakları katkıların çok önemli olduğunu vurguladı.

Gemlik’in coğrafya ve tarihi değerler açısından Türkiye’nin en güzel ilçelerinden biri olduğunu belirten Başkan Deviren, “Görev sürecimin ilk aylarında turizm çalıştayı yapmış ve alanında uzman isimlerimizin görüş ve önerilerini almıştık. Bugün ise turist rehberlerimiz, Gemlik’imizi inceleyerek bizlere yol haritası oluşturacak. Biz Gemlik Belediyesi olarak ilçemizin turizmden hak ettiği payı alması için çalışacak ve ilçemizi turizmde üst liglere çıkartacağız” diye konuştu.