Profesyonel kick boksçu Muhammed Dursun, memleketi Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yaylalarda oksijen depolayarak Almanya maçına hazırlandı.

Profesyonel kick boksçu Muhammed Dursun, memleketi Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yaylalarda oksijen depolayarak Almanya maçına hazırlandı.

Kariyerinde Türkiye ve Uluslararası şampiyonluğu bulunan "Iron Man" lakaplı Muhammed Dursun, memleketi Tokat’ın Reşadiye ilçesinde idmanlarına devam ediyor. Sisle kaplı yaylalarda koşarak idman yapan Dursun, boks eldivenlerini takarak kum torbası yerine ağaç direğinde çalıştı. Taşlıca köyünün yanı sıra Hebülü köyünde yaşlılara odun kırma, saman çuvalı ve tomruk taşımada yardımcı olan Dursun, kondisyonunu korudu.

Altın madalya sözü verdi

Özbekistan kampı ve Almanya maçı öncesinde memleketinde temiz hava alarak çalışma yapmayı tercih ettiğini belirten Dursun, "Oldukça iddialıyım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim özellikle Dünya’da diyecekler ki; ’Bir Türk sporcu geldi. Ağır sıklet bir boksör altın madalya kazandı’ Türkiye’ye inşallah bu altın madalyayı uluslararası arenada temsil ederek getireceğim. Bunun sözünü veriyorum" dedi.