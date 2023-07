Başiskele Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Türkiye genelinde doğal afetlere müdahale etmek amacıyla AFAD tarafından verilen eğitimlere katıldı.

Başiskele Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Belediye Başkan Yasin Özlü’nün talimatıyla ülke genelindeki doğal afetlerde görev alabilecek profesyonel arama ve kurtarma ekibi kurdu. Başiskele Belediyesi Sivil Savunma Amirliği koordinesinde belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan 27 gönüllü personelden kurulan arama kurtarma ekibi, AFAD akreditasyonu alabilmek için hafif arama ve kurtarma eğitimlerine başladı. Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda Kocaeli İl Afet Müdürlüğü AFAD eğitmenleri tarafından hafif arama kurtarma konularında teorik bilgiler verildi. Bir hafta süreyle afet eğitimine tabi tutulan Başiskele Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, teorik bilgilerin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda uygulamalı eğitimler aldı. Düğüm yöntemleri, halatla yüksekten inme teknikleri, sedyeyle yaralı sabitleme ve taşıma, arama kurtarma malzemelerini tanıma ve kullanma, enkazda tahkimat yapma, enkazda kiriş kırma, kesme ve delik açma, enkazda tahkimat yapılması, tatbikat ve insani yardım gibi birçok konuda uygulamalı eğitimler verildi. Eğitimler sonunda AFAD tarafından yapılan sınavda başarılı olan ekip, Türkiye genelinde yaşanabilecek herhangi bir doğal afette görev alabilecek.

"Daha profesyonel bir ekibi AFAD işbirliğinde kuruyoruz"

Tamamen gönüllülük esasına göre kurulan arama ve kurtarma ekibini eğitim sırasında ziyaret eden Başkan Özlü, "Ülkemiz önemli deprem kuşağında yer alıyor. En son yaşadığımız 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası devlet ve millet el ele hep birlikte tüm imkanlarımızı seferber ederek depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Deprem bölgelerine iş makineleri, ekipman ve personel desteği sevkiyatını ivedilikle gerçekleştirdik. Hatay’da mini bir belediye kurduk ve Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarına katıldık. Deprem bölgelerinde görev yapan fedakar ekibimiz hepimizi gururlandırdı. Şimdi, daha profesyonel bir ekibi AFAD işbirliğinde kuruyoruz. Belediyemiz bünyesinde kuracağımız bu ekibimiz eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak her türlü afette göreve hazır hale gelecek. Gönüllü olarak bu ekibimize dahil olan her bir personelime teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü doğal afetten korusun" dedi.