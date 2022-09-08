Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kurtuluşun 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Nazilli" sempozyumu sona erdi.

Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kurtuluşun 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Nazilli" sempozyumu sona erdi.

Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi ve Adnan Menderes Üniversitesi tarafından düzenlenen, 52 konuşmacının katıldığı ve 3 gün süren "Kurtuluşun 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Nazilli" sempozyumu genel değerlendirmelerin yapılmasının ardından sona erdi. "Anadolu’da Kolezyum Bulunan Tek Kent Nazilli" adıyla bir marka oluşturulması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan; “Öncelikle Nazilli’nin simgesinin değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü Anadolu’da olmayan tek şey Nazilli’de var. Uzun yaşam şehri olmasının yanı sıra bir de kolezyumu var. Nazilli simgesinin artık incir ve üzüm gibi ilkel tanıtım yollarıyla değil kolezyum simgesiyle tanıtmalıyız. Kolezyumun sanatçılar tarafından güzel bir şekilde işlenmesi gerekiyor. Marka ile ilgili arkadaşlarla birlikte çalışarak yeni sloganlar ve söylemler üretmemiz gerekiyor” diye konuştu.

İlk kez geniş çerçeveli olarak düzenlenen sempozyumun gelecek yıllarda da devam etmesi için çalışmalara başlayacaklarını belirten Prof. Dr. Abdullah Özdemir, “Öncelikle 3 gün boyunca dolu dolu bir sempozyum geçirdik. Bu sempozyumdan elde edilen bilgiler gelecek sene için bizlere fikir olacaktır. Nazilli’nin geleceği açısından çok önemlidir. İkinci olarak Nazilli’nin il olması durumunda var olan fakülteleri, meslek yüksekokulları nasıl bir üniversite çatısı altıda birleşecek bu anlamda şimdiden bir hazırlık yapılmalıdır. Bu sempozyumun artılarından bir tanesi de bizim üniversite olarak halkla ya da kamu kurumlarıyla olan ilişkimizi sağlamlaştırmasıdır” ifadelerine yer verdi.

100. yıla özel olarak hazırlanan Geçmişten Geleceğe Nazilli kitabının ilçe tarihine ışık tuttuğunu ifade eden Prof. Dr. Hüseyin Üreten; “Kitabı açıp baktığınızda teşekkür, önsöz, sonuç ve takdim kısımları dışında birbirinden değerli 37 tane bilim insanı tarafından kaleme alınmış 33 tane yayın vardır. Bir eski çağ tarihçisi olarak bilgi hazinem daha da genişledi. Ayrıca Nazilli’de doğmuş, büyümüş ve yetişmiş insanların bile ilk defa duyduğu konular ortaya çıktı. Bunun devamının gelmesini isterim” dedi.

“Nazilli için bir devrim”

Kurtuluşunun 100. yıl dönümünde “Geçmişten Geleceğe Nazilli” sempozyumunun Nazilli için bir devrim olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Günver Güneş, “Sempozyumların pratiğe dönüştüğü takdirde, bilgi üretmede yararlı olduğunu düşünüyorum. Sempozyumu sadece “Geçmişten Geleceğe Nazilli” adıyla bırakmadan dönemsel şekilde ve araştırmacılara da zaman tanıyarak özel bir araştırma zemini hazırlarsak daha fazla yararlı olacağı kanaatindeyim” dedi. Bundan sonraki süreçte daha iyi işler ortaya koymak için çalışacaklarını söyleyen Doç. Dr. Sedat Akkurnaz, sempozyumda emeği geçenlere teşekkür etti.

“Sümerbank ruhu devam etmektedir”

Nazilli’de Sümerbank ruhunu bu tür faaliyetlerle yaşatacaklarını kaydeden Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, “İlçemiz Nazilli’nin kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümüne yakışan bir sempozyum düzenlenmesinde emeği geçen hocalarımıza ve katılımcılarımıza şükranlarımı iletmek istiyorum. Bu sempozyum bir ilkti fakat bundan sonra mutlaka Nazilli’de bu tür faaliyetler ve çalışmalar yapılacaktır. Sümerbank’ın ruhu ve insanlara aşılamış olduğu sosyal ve kültürel dinamizmi bir şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.